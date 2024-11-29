Австралия первой в мире приняла закон о запрете соцсетей для детей младше 16 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент Австралии принял законопроект, который вводит ограничения на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет. По мнению инициаторов, он призван защитить австралийских детей от вреда, который наносят соцсети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

«Это означает, что в Австралии теперь будут действовать одни из самых строгих законов в мире, регулирующих доступ к социальным сетям. Мы делаем это для всех родителей. Их, так же, как и меня, очень беспокоит безопасность наших детей в интернете. Я хочу, чтобы австралийские семьи знали: правительство беспокоится о них», - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

Документ получил внушительную поддержку на голосовании в Сенате в четверг, где он был принят 34 голосами против 19.

В среду законопроект уже прошел голосование в Палате представителей, нижней палате парламента, где за него проголосовали 102 депутата из 115, 13 выступили против. После голосования в Сенате документ должен вернуться в Палату представителей для утверждения поправок, прежде чем он официально станет законом.

Многие его положения еще обсуждаются, но уже известно, что запрет не будет касаться тех детей, которые уже завели аккаунты в соцсетях. Но запрет на новую регистрацию в соцсетях детей младше 16 лет станет всеобщим, и из этого правила не будет исключений даже в случае получения разрешения со стороны родителей.

Тем не менее штраф за нарушение нового закона самими пользователями не предусмотрен. Следить за выполнением этой нормы должны будут социальные сети, которым придется самостоятельно ограничить доступ детей. За нарушение требований цифровым платформам грозит штраф в размере более 30,4 млн в пересчете на евро.

При этом соцсетям будет запрещено обязывать пользователей предоставлять выданные правительством документы, удостоверяющие личность, включая паспорта или водительские права. Платформы также не смогут требовать цифровой идентификации через государственную систему. Возраст будут определять с помощью технологий, на разработку которых заключен контракт с одной из британских компаний.

«Будет ли закон идеальным? Нет. Но любой ли закон совершенен? Нет, не совершенен. Но если он поможет, даже если он поможет в самой малой степени, это сильно изменит жизнь людей», - сказал депутат Дэн Техан.

Предполагается, что закон вступит в силу через 12 месяцев после принятия и может пересматриваться.

Социальные платформы просили отложить голосование по законопроекту по крайней мере до того времени, когда станет понятно, каким именно образом будут проверять возраст пользователей.