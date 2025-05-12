В Нарынской области сегодня, 12 мая, в 12:38 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5 в эпицентре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

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По данным Института сейсмологии НАН КР, сила толчков составила:

5 баллов - в селах Жаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Жар (Ак-Талинский район);

4 балла - в селах Байгончок, Угут, Ак-Талаа, Кара-Ой, Кадыралы, а также в селах Жылан-Арык, Ак-Кудук (Нарынский район);

3,5 балла - в селах Учкун, Шоро, Баетов, 8-Март, Куланак (Нарынский район), Мин-Куш (Жумгальский район);

3 балла - в селах Эмгек-Талаа, Достук, Жан-Булак, Жергетал (Нарынский район), Казарман (Тогуз-Торо район Джалал-Абадской области);

2,5 балла - в городе Нарын.

Отмечается, что в настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.

Напомним, в Нарынской области сегодня в 07:33 было зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4 балла.