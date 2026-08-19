Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 300 человек

Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

В результате землетрясения погибло 304 человека, сообщила Национальная служба управления рисками стихийных бедствий в соцсети X. Пропавшими без вести числятся 426 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Santiago Saldarriaga / AP / ТАСС

Землетрясение затронуло 472 муниципалитета в 15 департаментах Колумбии. Общее число пострадавших превысило 292 тыс. человек. Ранения получили 4,5 тыс. жителей страны. Из-под завалов удалось спасти 356 человек.

Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли утром 10 августа. Эпицентр находился в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг залегал на глубине 96–107 км. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в городе Кали, там обрушилось порядка 20 зданий. В стране объявлен режим национального бедствия.

#землетрясение #жертвы #Колумбия

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