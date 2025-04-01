В Кызылорде осудили членов ОПГ по делу о похищении человека и вымогательстве

Криминал
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Венера Баталова
корреспондент

Четырем преступникам вынесли обвинительный приговор по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 194 УК Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Генпрокуратуры, в декабре 2023 года бандиты вывезли за город на своей автомашине жителя областного центра, где под угрозой убийства потребовали у него 1 млн тенге.

При координации прокуратуры области установлены личности и места нахождения всех участников преступной группы, после чего были приняты меры по их задержанию.

Отмечается, что все задержанные были ранее уже судимы за совершение тяжких преступлений. При задержании у одного из участника обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Судом в отношении троих подсудимых назначено наказание лишения свободы шести лет, а один участник преступной группы за чистосердечное раскаяние осужден к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

#суд #ОПГ #преступление #вымогательство

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