В Кызылорде открыли международный автовокзал

Новая станция будет обслуживать 38 автобусных рейсов в направлении Ташкента, Астаны, Алматы, Шымкента, Жезказгана, Актобе, Сарыагаша и районов области.

фото Багдата Есжанова

В здании автовокзала, кроме терминала обслуживания пассажиров, есть помещения под магазины, пункты общественного питания, бытового обслуживания, склады, автомастерская. Особое внимание уделено комфорту людей с ограниченными возможностями. Современное красивое здание обошлось бюджету области в 975 млн тенге.

– Автобусные перевозки пассажиров сегодня – одна из самых востребованных услуг. Новый автотранспортный объект поспособствует увеличению объема пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых в этой сфере услуг, – отметил аким области Нурлыбек Налибаев, поздравляя земляков с радостным событием.

Стоит отметить, в последние годы в регионе заметно укрепляется материально-техническая база автопарков различных учреждений и организаций. В частности, 300 новых автобусов закуплено для решения проблем с внутригородскими перевозками, 30 – для учреждений образования, 95 единиц спецтехники – для лесных хозяйств, 70 – станций скорой помощи, 17 – спасателей, 92 – органов правопорядка, 30 – для ветеринарных служб. Еще 29 спецмашин передано в села, признанные победителями областного конкурса «Образцовый населенный пункт». В планах текущего года приобрести 200 санитарных машин для учреждений здравоохранения области и 100 экотакси.

К слову, недавно со станции Кы­зылорда в составе ежедневного пассажирского поезда «Кызылорда – Семей» вышли в первый рейс 44 новых вагона, изготовленных казахстанской компанией. Кроме того, осталось недолго ждать презентации нового терминала аэропорта «Қорқыт ата», который возводится на средства инвестора.