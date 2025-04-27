У мемориального комплекса на городской площади «Тағзым» прошло мероприятие в рамках 39-й годовщины трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, передает Kazpravda.kz

Фото Ансара Кауленова

На траурном митинге участники тех событий и общественность города отдали дань памяти гражданам, принявших участие в ликвидации последствий той ядерной аварии.

О самоотверженном героизме ликвидаторов во имя безопасности и светлого будущего страны отметили заместитель акима города Бакытжан Омаров, председатели городского совета ветеранов Шакизат Торебаев и городского общественного объединения «Чернобыль» Жумабек Шахатов.

В память об ушедших ликвидаторах была объявлена минута молчания, после чего участники митинга возложили к памятному знаку цветы и венки.

Представители духовенства посвятили умершим суры из Корана.