В Кызылорде почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Общество
129
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

У мемориального комплекса на городской площади «Тағзым» прошло мероприятие в рамках 39-й годовщины трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, передает Kazpravda.kz

Фото Ансара Кауленова

На траурном митинге участники тех событий и общественность города отдали дань памяти гражданам, принявших участие в ликвидации последствий той ядерной аварии.

О самоотверженном героизме ликвидаторов во имя безопасности и светлого будущего страны отметили заместитель акима города Бакытжан Омаров, председатели городского совета ветеранов Шакизат Торебаев и городского общественного объединения «Чернобыль» Жумабек Шахатов.

В память об ушедших ликвидаторах была объявлена минута молчания, после чего участники митинга возложили к памятному знаку цветы и венки.

Представители духовенства посвятили умершим суры из Корана.

#Кызылорда #Чернобыльская АЭС #Чернобыльская авария

Популярное

Все
Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
Большая вода: спасатели работают в СКО круглые сутки четвертый день
Глава Казахстана поздравил президента и народ ЮАР с Днём свободы
Гвардейцы вынесли детей из горящего дома в Караганде
Школьное питание: Минздрав применяет новые подходы госконтроля
9 Мая: казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в параде
В Британии предлагают создавать отдельные туалеты для трансперсон
В Бангкоке продолжается чемпионат Азии по дзюдо
Эль-классико: «Барселона» победила «Реал»
Паводки в СКО: укрепляется защитный вал на реке Есиль
В Кызылорде почтили память жертв Чернобыльской катастрофы
Письмо с «Титаника» продали на аукционе за 350 тыс. евро
Мейирлан Максим завоевал «бронзу» чемпионата Азии по дзюдо
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Неформальная встреча Токаева и Бердымухамедова состоится в Туркестане
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Движение на двух проспектах Астаны ограничат в связи со строительством LRT
Токаев поздравил христиан с праздником Пасхи
Новая гробница найдена в Египте
Двое участников полумарафона скончались в Алматы
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК

Читайте также

При омбудсмене создадут учёную комиссию
229 детей в пьяном виде задержаны в ходе ОПМ «Подросток»
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, на…
Около 300 беженцев получили убежище в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]