49-летняя женщина подозревается в краже ювелирных украшений из нескольких магазинов областного центра, сообщает Kazpravda.kz
Как проинформировали в областном Департаменте полиции, инцидент произошёл в одном из торговых домов Кызылорды. Подозреваемая зашла в ювелирный бутик, попросила продавца показать золотые кольца, после чего, отвлекая его внимание, тайно похитила украшения и скрылась. Момент преступления запечатлела камера видеонаблюдения.
Как сообщил старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УПО капитан полиции Асылбек Серикбаев, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции городского управления полиции установили и задержали ранее судимую жительницу Кызылординской области.
- В ходе следствия установлено, что гражданка причастна к трём кражам на территории областного центра, - сказал Асылбек Серикбаев. - В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Также проверяется её причастность к другим аналогичным преступлениям на территории области. Женщина водворена в изолятор.