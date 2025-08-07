Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как проинформировали в областном Департаменте полиции, инцидент произошёл в одном из торговых домов Кызылорды. Подозреваемая зашла в ювелирный бутик, попросила продавца показать золотые кольца, после чего, отвлекая его внимание, тайно похитила украшения и скрылась. Момент преступления запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщил старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УПО капитан полиции Асылбек Серикбаев, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции городского управления полиции установили и задержали ранее судимую жительницу Кызылординской области.