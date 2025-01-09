В ладу с солнечными лучами

Переход на единый часовой пояс не задел актюбинцев. Но мы по разным поводам выезжаем в соседние области. Где-то живут родственники, друзья, случаются командировки, путешествия... Прежде, если созванивались с алматинцами или астанчанами, учитывали разницу во времени, а сейчас эта необходимость отпала. Такие мысли возникают по поводу активно обсуждаемой нынче темы. Но это взгляд обывателя. Более весомо мнение ученых, на этот раз – из Актюбинского регионального университета им. Кудайбергена Жубанова.

– Альберт Эйнштейн говорил: «Время – это иллюзия, хотя и весьма устойчивая». Этот афоризм подчеркивает, что время – это инструмент, который мы создаем для упрощения своей жизни, а потому управление им – это прежде всего вопрос практичности и удобства. Введение единого часового пояса в Казахстане вызвало бурные обсуждения и требует взвешенного подхода. В условиях современной глобализации и стремительного развития экономики такой шаг может быть логичным и даже необходимым для упрощения управления, усиления национального единства и повышения эффективности коммуникаций внутри страны, – считает PhD, старший преподаватель АРУ Тилектес Шугаева.

Она обращает внимание на то, что Казахстан – государство с большой территорией и разнообразной спецификой облас­тей. Наличие единого времени позволяет унифицировать графики работы государственных учреждений, образовательных организаций и бизнеса. Это, в свою очередь, сокращает количество несоответствий и ошибок, возникающих из-за временных различий.

Кроме того, единый часовой пояс способствует повышению эффективности национального бизнеса. Участникам рынка становится проще синхронизировать свои действия, что особенно важно для крупных компаний с филиалами в разных регионах страны. Такое решение облегчает взаимодействие с международными партнерами. Введение одного времени символически подчеркивает целостность государства, устраняет ощущение «разделенности» регионов и способствует формированию единого пространства для социального и экономического взаимодействия. Этот аспект особенно важен для укрепления идентичности и солидарности в многонациональной стране.

– На мой взгляд, полезным примером может быть Китай, где действует единый часовой пояс (UTC+8) на всей территории, несмотря на то что страна охватывает пять географических часовых зон. Это позволило Китаю унифицировать управление и упростить взаимодействие внутри страны, хотя в западных регионах, таких как Синьцзян, время может существенно отличаться от солнечного. Китай справляется с этой ситуацией путем адаптации локальных графиков, – продолжила Тилектес Шугаева.

При этом она за осторожный и взвешенный подход, когда необходимо учитывать региональные особенности, потенциальные медицинские и социальные риски.

С ней согласна ее коллега – ассоциированный профессор кафедры физики университета, PhD Нургуль Жантурина:

– Если подходить к вопросу комплексно, с учетом всех плюсов и минусов, единый часовой пояс может стать важным шагом на пути к модернизации страны и созданию более эффективной сис­темы управления. Можно отметить несколько преимуществ этого перехода. Прежде всего это улучшение здоровья населения, то есть положительное влияние на биологический ритм. Большая часть населения Казахстана, около 86 процентов, относилась к поясу UTС+6. Переход на новые условия позволяет сочетать биологические ритмы организма с естественным дневным светом. Это повышает физическое и психическое здоровье, снижает стресс и приводит к улучшению качества жизни людей.

Часовые пояса, объясняет Нургуль Жантурина, основаны на расположении Солнца над уровнем горизонта. Солнечное время и стандартное на каждом поясе точно не совпадают. Пояс рассчитывается по средней долготе, а точное солнечное время различается для каждой точки. Отклонения в солнечном времени связаны также с учетом эксцентриситета орбиты Земли и ее наклона к своей оси. Поэтому переход на единый пояс приводит к уменьшению отклонения от солнечного времени. Он становится все более эффективным для циркадных циклов и биологических ритмов.

– В физике существует понятие энтропии, которая является мерой беспорядка в системе. Переход к единой временной шкале уменьшает эту энтропию, вследствие чего повышается стабильность системы и снижаются­ затраты энергии. Отмеченные преимущест­ва были дифференцированы в практике Китая, Индонезии, экваториальной Гвинеи, где доказано положительное влияние как на качество жизни населения, так и на развитие государства, – добавила физик.

В университете надеются, что переход Казахстана на единый часовой пояс укрепит единство страны и внесет позитивные изменения в ее экономическое и социальное развитие.