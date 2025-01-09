В ладу с солнечными лучами Общество 9 января 2025 г. 3:30 16 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Единый часовой пояс повышает эффективность коммуникаций внутри страны коллаж Натальи Ляликовой Переход на единый часовой пояс не задел актюбинцев. Но мы по разным поводам выезжаем в соседние области. Где-то живут родственники, друзья, случаются командировки, путешествия... Прежде, если созванивались с алматинцами или астанчанами, учитывали разницу во времени, а сейчас эта необходимость отпала. Такие мысли возникают по поводу активно обсуждаемой нынче темы. Но это взгляд обывателя. Более весомо мнение ученых, на этот раз – из Актюбинского регионального университета им. Кудайбергена Жубанова. – Альберт Эйнштейн говорил: «Время – это иллюзия, хотя и весьма устойчивая». Этот афоризм подчеркивает, что время – это инструмент, который мы создаем для упрощения своей жизни, а потому управление им – это прежде всего вопрос практичности и удобства. Введение единого часового пояса в Казахстане вызвало бурные обсуждения и требует взвешенного подхода. В условиях современной глобализации и стремительного развития экономики такой шаг может быть логичным и даже необходимым для упрощения управления, усиления национального единства и повышения эффективности коммуникаций внутри страны, – считает PhD, старший преподаватель АРУ Тилектес Шугаева. Она обращает внимание на то, что Казахстан – государство с большой территорией и разнообразной спецификой областей. Наличие единого времени позволяет унифицировать графики работы государственных учреждений, образовательных организаций и бизнеса. Это, в свою очередь, сокращает количество несоответствий и ошибок, возникающих из-за временных различий. Кроме того, единый часовой пояс способствует повышению эффективности национального бизнеса. Участникам рынка становится проще синхронизировать свои действия, что особенно важно для крупных компаний с филиалами в разных регионах страны. Такое решение облегчает взаимодействие с международными партнерами. Введение одного времени символически подчеркивает целостность государства, устраняет ощущение «разделенности» регионов и способствует формированию единого пространства для социального и экономического взаимодействия. Этот аспект особенно важен для укрепления идентичности и солидарности в многонациональной стране. – На мой взгляд, полезным примером может быть Китай, где действует единый часовой пояс (UTC+8) на всей территории, несмотря на то что страна охватывает пять географических часовых зон. Это позволило Китаю унифицировать управление и упростить взаимодействие внутри страны, хотя в западных регионах, таких как Синьцзян, время может существенно отличаться от солнечного. Китай справляется с этой ситуацией путем адаптации локальных графиков, – продолжила Тилектес Шугаева. При этом она за осторожный и взвешенный подход, когда необходимо учитывать региональные особенности, потенциальные медицинские и социальные риски. С ней согласна ее коллега – ассоциированный профессор кафедры физики университета, PhD Нургуль Жантурина: – Если подходить к вопросу комплексно, с учетом всех плюсов и минусов, единый часовой пояс может стать важным шагом на пути к модернизации страны и созданию более эффективной системы управления. Можно отметить несколько преимуществ этого перехода. Прежде всего это улучшение здоровья населения, то есть положительное влияние на биологический ритм. Большая часть населения Казахстана, около 86 процентов, относилась к поясу UTС+6. Переход на новые условия позволяет сочетать биологические ритмы организма с естественным дневным светом. Это повышает физическое и психическое здоровье, снижает стресс и приводит к улучшению качества жизни людей. Часовые пояса, объясняет Нургуль Жантурина, основаны на расположении Солнца над уровнем горизонта. Солнечное время и стандартное на каждом поясе точно не совпадают. Пояс рассчитывается по средней долготе, а точное солнечное время различается для каждой точки. Отклонения в солнечном времени связаны также с учетом эксцентриситета орбиты Земли и ее наклона к своей оси. Поэтому переход на единый пояс приводит к уменьшению отклонения от солнечного времени. Он становится все более эффективным для циркадных циклов и биологических ритмов. – В физике существует понятие энтропии, которая является мерой беспорядка в системе. Переход к единой временной шкале уменьшает эту энтропию, вследствие чего повышается стабильность системы и снижаются затраты энергии. Отмеченные преимущества были дифференцированы в практике Китая, Индонезии, экваториальной Гвинеи, где доказано положительное влияние как на качество жизни населения, так и на развитие государства, – добавила физик. В университете надеются, что переход Казахстана на единый часовой пояс укрепит единство страны и внесет позитивные изменения в ее экономическое и социальное развитие. #Казахстан #часовой пояс #переход #часы #единое время