В Ливане начали взрываться магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

В мире , Происшествия
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В результате взрывов пострадали уже более сотни человек

Фото: Mohammed Zaatari / AP

В Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств, однако теперь вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Израильское издание The Jerusalim Post отметило, что первые сообщения об очередных случаях детонации появились в момент церемонии прощания с четырьмя членами «Хезболлы». Вслед за детонацией пейджеров и других беспроводных устройств появились сообщения о взрывах бытовой техники и систем безопасности.

Согласно информации от телеканала Al Hadath, в Ливане также начали взрываться телефоны и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами. Кроме того, зафиксировали детонации раций, устройств для снятия отпечатков пальцев и приборов, работающих на солнечных батареях.

В данный момент известно, что в результате взрывов пострадали более сотни человек. Руководство Ливана призывает своих граждан воздержаться от использования подобных устройств, а также по возможности держаться от них подальше.

«Один человек скончался и более 100 ранены в результате новой волны взрывов, которая затронула радиостанции», — сообщил телеканал Al jadeed.

Как отмечается, Израиль произвел детонацию пейджеров в Ливане из-за того, что как минимум два члена «Хезболлы» поняли, что с их устройствами что-то не так.

«Израиль не хотел взрывать пейджеры перед полномасштабной войной с «Хезболлой», но сотрудники службы безопасности приняли решение в последнюю минуту после того, как по меньшей мере двое членов «Хезболлы» заподозрили, что с устройствами что-то не так», — подчеркнули аналитики издания Al Monitor.

В статье предположили, что изначально Тель-Авив мог запланировать взрыв устройств на самый крайний случай, если бы напряженность между «Хезболлой» и Израилем достигла своего пика.

Ранее сообщалось, что 8 человек погибли и 3 тыс. пострадали при взрыве пейджеров в Ливане. Среди раненых — посол Ирана в Бейруте.

#техника #Ливан #взрывы #пейджеры

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