Тысячи людей пострадали при детонации пейджеров в Ливане

В числе раненых также посол Ирана в Бейруте

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Восемь человек погибли и 3 тыс. пострадали при взрыве пейджеров в Ливане, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Среди раненых — посол Ирана в Бейруте, а также боевики ливанского движения «Хезболла», сообщает Минздрав Ливана.

По данным телеканала Al Jazeera, погибли 9 человек, пострадали по всему Ливану 2 750 человек. С таким заявлением выступил ливанский министр здравоохранения Фирас Абъяд.

Большинство пострадавших получили ожоги рук, ног и лица. Помощь им оказывают 300 медработников Ливанского Красного Креста.

По сообщениям иранских СМИ, предполагается, что устройства были взломаны и взорваны дистанционно, и за атакой могут стоять израильские спецслужбы.

Несколько месяцев назад члены группировки «Хезболла» начали использовать пейджеры как более безопасное средство связи, поскольку такие устройства труднее взломать.

Источник в спецслужбе шиитской милиции «Хезболла» заявил телеканалу Al Jazeera, что военным специалистам Израиля удалось взломать систему безопасности и оповещения бойцов движения. В результате они вызвали детонацию связных устройств, портативных раций и пейджеров, из-за чего пострадало большое количество людей, сказал он. Источник также отметил, что это самый крупный взлом системы безопасности и оповещения за последние месяцы, передает ТАСС.

Тель-Авив пока не прокомментировал инцидент.