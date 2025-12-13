Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с деятельностью первой в Центральной Азии морской рыбоводческой фермы, расположенной в акватории Каспийского моря, в 20 километрах от порта Курык, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

Проект реализуется в рамках поручений главы государства по диверсификации агропромышленного комплекса и развитию аквакультуры. В соответствии с планом, в этот день в сетчатые садки было выпущено 6 000 кг, или около 30 000 единиц, мальков форели. Ранее оператор проекта - ТОО «Organic Fish» - уже осуществил выпуск 30 тысяч мальков в морские садки.

В ходе рабочей поездки глава региона отметил, что морская аквакультура в Казахстане развивается впервые и данный проект имеет стратегическое значение для Мангистауской области.

"Это первый опыт морского рыбоводства в Казахстане. Проект открывает новые возможности для развития экономики региона, способствует диверсификации агропромышленного комплекса, созданию новых рабочих мест и формированию современного высокотехнологичного сектора", - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Ферма является одним из первых крупных объектов, введённых в эксплуатацию в текущем году. В акватории Среднего Каспия установлены норвежские сетчатые садки диаметром 120 метров и глубиной 25 метров. Чистая вода Каспийского моря, стабильные природные течения и благоприятные экологические условия создают уникальные возможности для разведения форели.

Работы по зарыблению фермы осуществляются поэтапно. В целом, до конца года планируется выпустить в сетчатые садки до 20 тонн форели. Согласно планам компании, в 2026 году объём производства достигнет 300 тонн, а к 2029 году - до 5 000 тонн в год.

Глава региона высоко оценил вклад проекта в обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение и развитие аквакультуры, а также в формирование нового высокотехнологичного направления в экономике области, пожелав коллективу фермы успешной работы.