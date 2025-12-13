В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры

Сельское хозяйство
5

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с деятельностью первой в Центральной Азии морской рыбоводческой фермы, расположенной в акватории Каспийского моря, в 20 километрах от порта Курык, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

Проект реализуется в рамках поручений главы государства по диверсификации агропромышленного комплекса и развитию аквакультуры. В соответствии с планом, в этот день в сетчатые садки было выпущено 6 000 кг, или около 30 000 единиц, мальков форели. Ранее оператор проекта - ТОО «Organic Fish» - уже осуществил выпуск 30 тысяч мальков в морские садки.

В ходе рабочей поездки глава региона отметил, что морская аквакультура в Казахстане развивается впервые и данный проект имеет стратегическое значение для Мангистауской области.

"Это первый опыт морского рыбоводства в Казахстане. Проект открывает новые возможности для развития экономики региона, способствует диверсификации агропромышленного комплекса, созданию новых рабочих мест и формированию современного высокотехнологичного сектора", - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Ферма является одним из первых крупных объектов, введённых в эксплуатацию в текущем году. В акватории Среднего Каспия установлены норвежские сетчатые садки диаметром 120 метров и глубиной 25 метров. Чистая вода Каспийского моря, стабильные природные течения и благоприятные экологические условия создают уникальные возможности для разведения форели.

Работы по зарыблению фермы осуществляются поэтапно. В целом, до конца года планируется выпустить в сетчатые садки до 20 тонн форели. Согласно планам компании, в 2026 году объём производства достигнет 300 тонн, а к 2029 году - до 5 000 тонн в год.

Глава региона высоко оценил вклад проекта в обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение и развитие аквакультуры, а также в формирование нового высокотехнологичного направления в экономике области, пожелав коллективу фермы успешной работы.

#Каспий #Мангыстау #морское рыбоводство

Популярное

Все
Найти и сохранить
Аэродром Байсерке превратится в новогоднюю сцену
Следим за финалом, ожидаем побед
В поддержку гражданских инициатив
Между прошлым и настоящим
Крепнет связь военных с молодежью
Завершен второй этап строительства проспекта
Инициативу АНК одобрили и поддержали
Музыка мира
Все условия для занятия спортом
Целинный характер
Коммунальщики отметили роль СМИ
Увеличилось субсидирование рыбной отрасли
Театр – на все времена!
История семьи в истории страны
Реформы в ГМК: от рудной добычи к выпуску продукции высокого передела
Знаковый шаг на пути к энергетическому суверенитету
Человек не громких слов, а больших дел
Путь к успеху открыт
Время становления и первых действий
Стипендии повысили студентам в Казахстане
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Познавать эпоху через творчество
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Фестиваль «Новогодний гусь» открылся в Петропавловске
Европейский вектор
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Из казармы в кампус
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Временный запрет на импорт куриных яиц ввели в Казахстане
Более тысячи СХТП подали заявки на раннее финансирование по…
«Не дадим ни капли воды» – Бектенов запретил превышать норм…
Дефицит воды до 1 млрд кубов прогнозируется на юге РК: стру…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]