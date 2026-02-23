Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что ликвидированный наркобарон был целью как мексиканских, так и американских властей, так как его картель является крупнейшим поставщиком фентанила в США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Соединенные Штаты оказали разведывательную поддержку правительству Мексики в проведении операции в Тальпальпе, в ходе которой был ликвидирован «Эль Менчо» — печально известный наркобарон и лидер картеля «Новое поколение Халиско», — написала Ливитт на своей странице в соцсети X. «Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы наркотеррористы, отправляющие смертоносные наркотики на нашу территорию, предстали перед судом, которого они давно заслуживают», — подытожила Ливитт.

Подполковник США в отставке Эрл Расмуссен ранее в этот день предполагал, что штаты могли быть вовлечены в операцию мексиканских вооруженных сил по ликвидации Эль Менчо. Он отметил, что ликвидация наркобарона не повлияет на объем наркоторговли в регионе, а картель «Новое поколение Халиско» получит новых лидеров, которые займут место Осегера Сервантеса. Эксперт подчеркнул, что для реального снижения наркоторговли необходимо сокращать спрос на наркотики внутри США.

О ликвидации главы одного из крупнейших наркокартелей Мексики «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо, стало известно 22 февраля. Отмечается, что ликвидацию провели подразделения вооруженных сил страны. В ответ на действия силовиков участники картеля начали перекрывать автомобильные трассы в ряде регионов, включая штаты Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес.

Позднее в Мексике начались беспорядки. Преступные группировки начали блокировать дороги и поджигать автомобили, пытаясь помешать операции правоохранительных органов. В штате Халиско вооруженные люди ворвались в аэропорт Пуэрто-Вальярта.

Ранее Военно-морские силы Мексики перехватили у побережья штата Колима полупогружное судно с крупной партией кокаина, а в середине февраля в Сальвадоре изъяли рекордную партию кокаина, спрятанного в балластных цистернах, для обнаружения которых потребовалось привлечение военных водолазов.