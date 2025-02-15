В метрополитене Алматы сократили интервал движения в часы пик

Для удобства пассажиров и в связи с увеличением пассажиропотока на линию Алматинского метрополитена выведены два дополнительных электроподвижных состава, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд.

Данное изменение направлено на улучшение комфорта поездок и снижение нагрузки на составы в периоды максимального спроса. Одновременное курсирование 13 составов позволит пассажирам сократить время ожидания на платформах и избежать скопления.

Специалисты метрополитена продолжают мониторить пассажиропоток и оперативно вносят необходимые изменения в график движения поездов.