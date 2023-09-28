Электроснабжение в Караганде восстановлено

Энергетика
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня Караганда осталась без электричества в результате аварии на ТЭЦ-3. Инцидент прокомментировали в Минэнерго РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3.

"Вследствие произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО "Караганда-Энергоцентр" и дальнейшего перегруза линий электропередачи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях. Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям Караганды и Карагандинской области – порядка 350 МВт. В настоящее время работа указанных электростанций восстанавливается. В ближайшее время ограничения будут сняты", – отмечали в Минэнерго. 

Буквально через несколько минут в МЭ сообщили, что подачу электричества на ТЭЦ-3 в Караганде уже восстановили. 

Ситуация по электричеству в Караганде стабилизирована, электроснабжение восстановлено, добавили в акимате области. 

Ситуация находится на контроле министерства энергетики и акимата Карагандинской области.

#авария #ТЭЦ #Караганда #Минэнерго #электричество

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