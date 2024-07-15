В Минфине объяснили покупку акций «Казатомпрома» за счет Нацфонда

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ранее Нацбанк сообщил о приобретении акций АО «Казатомпром» в Нацфонд на общую сумму 467,4 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минфин прокомментировал данное решение правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на центр деловой информации Kapital.kz

В пресс-службе министерства отметили, что для обеспечения финансирования социальных обязательств государства расширили перечень финансовых инструментов, в которые можно инвестировать средства Национального фонда. Постановление правительства об этом вступило в силу 14 июня 2024 года. И по этому документу Нацбанк за счет средств Нацфонда наряду с акциями НК «КазМунайГаз» теперь сможет выкупать ценные бумаги НАК «Казатомпром».

В министерстве не уточнили, какой процент акций «Казатомпрома» планируют купить. 

«Основной целью Национального фонда является снижение зависимости республиканского бюджета от конъюнктуры мировых цен – стабилизационная функция. Национальный фонд выполняет также сберегательную функцию посредством формирования накоплений для будущих поколений. С момента своего создания Национальный фонд предпринял ряд важных мер для достижения поставленных целей и должным образом выполняет все обязательства. Если одной из главных задач, поставленных перед Фондом, является накапливание и увеличение доходов для будущих поколений, другой, не менее важной задачей, является их использование для нынешних поколений», – пояснили в Минфине.

В этой ситуации покупка ценных бумаг одной из крупнейших урановых компаний мира выглядит закономерным действием, прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время урановая отрасль является одной из привлекательных направлений инвестирования. За 5 лет прибыль АО «НАК Казатомпром» выросла в три раза (за 2019 год прибыль составила 318 млрд тенге, за 2022 год - 929 млрд тенге).

За последние три года цены на уран выросли с 29 до 106 долларов за фунт (более чем в 3 раза), следовательно, данные факторы приводят к повышению стоимости акций урановых компаний.

«Ядерная энергия остаётся одним из наиболее устойчивых и эффективных способов производства электроэнергии, особенно в условиях борьбы с изменением климата и перехода к более чистым источникам энергии, стимулируя спрос на уран. Вместе с тем, следует отметить, что прогноз по доходам на текущий финансовый год формировался в более благоприятных оценках. В настоящее время внешняя конъюнктура по ценам на основные экспортные металлы демонстрирует снижение: цинк – на 6,8%, свинец - на 0,4%, замедление импорта – на 7,3%, снижение объема добычи нефти с прогнозных 95,4 млн. тонн до 90,3 млн. тонн (из них за 6 мес. текущего года на 2,3 млн тонн) и другие», – уточнили в Минфине.

Эта тенденция, в свою очередь, отражается на недопоступлении доходов в республиканский бюджет. Инвестирование средств Нацфонда в урановую отрасль позволит диверсифицировать портфель, заключили в министерстве.

#Минфин #комментарий #Нацфонд

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