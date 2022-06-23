В Минобороны РК ответили на заявление о "закупе военной иностранной техники"

В оборонном ведомстве Казахстана отреагировали на публикацию на сайте «Казахстанской правды» «Министерство обороны продолжает покупать иностранную технику при наличии производства в Казахстане», сообщает Kazpravda.kz.

В публикации озвучены вопросы депутата Мажилиса Парламента Айкына Конурова, адресованные Министерству обороны. Они касаются оснащения армии вооружением и военной техникой, а также поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как отметили в ведомстве, с учетом приоритетов оборонное ведомство ведет планомерную работу по техническому оснащению Вооруженных сил, направленному на повышение их боеготовности и боеспособности.

«При выборе образцов вооружения и военной техники предпочтение отдается предприятиям, производство и техническое сопровождение которых осуществляется в Казахстане.

Как основной получатель продукции военного назначения Министерство обороны уделяет внимание ориентированию отечественных предприятий на производство востребованных образцов вооружения и военной техники.

Казахстанские предприятия поставляют в Вооруженные силы бронированные колесные машины, транспортные автомобили, вертолеты различного типа, средства связи, оптику, пулеметы, боеприпасы, радиолокационные станции и вещевое имущество. Некоторые виды вооружения и военной техники по техническим характеристикам не уступают мировым аналогам. В то же время с учетом технологического прогресса отдельные образцы вооружения и военной техники требуют постоянной доработки и модернизации.

В целом доля участия отечественного ОПК в выполнении государственного оборонного заказа составляет более 45%», – подчеркнули в Минобороны.

В настоящее время взаимодействие Вооруженных сил с отечественным оборонно-промышленным комплексом осуществляется через Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В этой связи задачи развития и поддержки отечественной оборонной промышленности находятся в компетенции вышеуказанного уполномоченного государственного органа.

План закупа вооружения и военной техники разрабатывает Министерство обороны, который утверждается Советом безопасности Республики Казахстан. На основании этого плана формируется государственный оборонный заказ на соответствующий год, пояснили в ведомстве.

В свою очередь, Министерство индустрии и инфраструктурного развития производит выбор исполнителей государственного оборонного заказа и доводит до них мероприятия (приобретение, капитальные ремонт, модернизация, техническое сопровождение и т.д.) по его выполнению.

С учетом требований защиты государственных секретов сведения о среднесрочном и долгосрочном планировании по оснащению армии техникой и вооружением не подлежат разглашению, обозначили здесь.

«Ежегодно Министерством обороны проводится инвентаризация вооружения и военной техники, в том числе и боеприпасов. По ее результатам определяется список неиспользуемого военного имущества. Эти данные передаются в Министерство индустрии и инфраструктурного развития для принятия решения по их реализации, утилизации и уничтожению.

Безусловно, в соответствии с техническими требованиями оборонного ведомства, МИИР приобретает военную продукцию за рубежом. Это обусловлено отсутствием их производства в Казахстане. Выбор в пользу зарубежного производителя объясняется также ее высокими технологическими характеристиками и низкими ценами», – аргументировали в Минобороны РК.

С учетом геополитической обстановки в мире и регионе, уроков январских событий и ситуации на Украине Министерство обороны развивает сотрудничество с более чем 40 странами. Список партнеров постоянно расширяется.

«Осуществляется диверсификация путей поставок вооружения и военной техники, что позволяет армии формировать современный арсенал, адекватно отвечающий на текущие вызовы и угрозы», – заключили в министерстве.