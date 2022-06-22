Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров

Депутат Мажилиса Парламента от фракции «Народная партия Казахстана» Айкын Конуров на пленарном заседании палаты рассказал, как можно усилить национальную безопасность и обороноспособность Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Айкын Конуров отметил, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности Казахстана всегда являются приоритетными для Народной партии Казахстана.

«Январские события, ситуация вокруг Украины, усиление напряженности в центральноазиатском регионе, военные действия на Ближнем Востоке поднимают вопросы обороноспособности нашей страны на особый высокий уровень… Несмотря на принимаемые меры, фракция «Народная партия Казахстана» обращает внимание на необходимость усиления поддержки собственного оборонно-промышленного комплекса через приобретение готовой продукции, запасных частей, комплектующих», – отметил депутат.

Мотивируя свое предложение, мажилисмен указал, что мировая пандемия коронавируса, режимы чрезвычайного положения и ограничительных мер показали, что странам, и Казахстану в том числе, предстоит и в дальнейшем справляться с глобальными кризисами, полагаясь на собственные силы.

Он добавил, что в Народную партию Казахстана обратилась Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса с просьбой поддержать предприятия, которые помимо того, что формируют щит нашей страны, дают работу более 5 тысячам казахстанцев.

«По нашим данным, Министерство обороны Республики Казахстан продолжает осуществлять закуп иностранной техники при наличии отечественного производства техники с аналогичными характеристиками. Примером может служить колесная бронированная техника с колесной формулой 4*4, 6*6, 8*8», – добавил Конуров.

По его словам, вызывает опасение и малая загруженность отечественной оборонной промышленности.

В этой связи он попросил предоставить информацию о том, реализуется ли министерствами план по развитию и поддержке отечественной оборонной промышленности, имеется ли план закупа вооружения, военной техники и средств защиты у отечественных предприятий.

Айкын Конкуров также попросил ответить на вопрос о том, какая доля военной техники, вооружений и средств защиты закупается у отечественных оборонных предприятий для нужд Министерства обороны, правоохранительных структур, и как обстоит ситуация с утилизацией устаревшей военной техники и боеприпасов.