В Минздраве РК назвали страны с высоким уровнем заболеваемости

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Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин назвал страны с высоким уровнем заболеваемости, при посещении которых необходимо принимать профилактические меры или вовсе туда не ездить, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Филиппины, Бразилия, Украина, Сербия – страны с очень высоким уровнем заболеваемости. В других странах, как Таиланд и Вьетнам, распространено эндемичное природно-очаговое заболевание по лихорадке денге. Для Индии характерна холера. Все завозы этого заболевания к нам в страну происходят при посещении Индии. В основном это часто случается на Гоа. Также казахстанцы ездят по другим городам, нарушают там водный режим и питаются где попало. Если говорить про другие заболевания, то Эбола в Африке и Конго, там около 700 летальных случаев за прошлый год. Говоря о легочной чуме, то лучше не нужно посещать Мадагаскар и Республику Конго", – сообщил после брифинга в Службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач РК.
Он отметил, что при планировании выездов, путешествий, гражданам рекомендуется узнавать эпидемиологическую ситуацию по инфекциям в этой стране и принять меры защиты.
"Если есть возможность, просто лучше не планируйте поездки в такие страны. Но в случае, если это необходимо, то нужно принимать профилактические меры предосторожности. По каждой инфекции существуют свои меры профилактики. Допустим, если вы едете в Тайланд, нужно помнить, чтобы вас не покусали москиты, и брать с собой репелленты; следить за тем, чтобы в вашем гостиничном номере были окна с сеткой. Также лучше носить светлых тонов одежду, чтобы было видно, сел на вас комар или москит. Напоминаю, москиты являются переносчиками-возбудителями заболеваний", – дополнил Бекшин.
Спикер сообщил, что даже такие не хитрые правила могут защитить от инфекций, и отметил, что рост заболеваемости кори в Казахстане произошел в конце 2018 года на фоне вспышки в странах Европейского региона, где отмечается осложнение ситуации по заболеваемости корью и поскольку со многими государствами поддерживаются деловые и туристические отношения.
Напоминаем, что с 1 апреля в Казахстане начнется вакцинация против кори.