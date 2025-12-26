В МКИ заявили о масштабных переменах в сфере историко-культурного наследия

Культура
237

В Минкультуры подвели итоги года

Фото: пресс-служба правительства

2025 год стал для Казахстана годом масштабных перемен в сфере сохранения историко-культурного наследия, сообщает Kazpravda.kz

 Страна продвигает новые элементы для включения в репрезентативный список  нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – «Салбурын», «Алпамыс батыр жыры», номинации «Кесте-сюзанне», «Дәстүрлі киіз басу», «Тақия» совместно с заинтересованными странами

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Центра всемирного наследия ЮНЕСКО находятся два номинационных досье: «Скальные подземные мечети Мангистауского оазиса» и «Великий шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор». В Туркестане прошел международный симпозиум «Наследие Ясауи в диалоге времен и культур», собравший около ста ученых из 15 стран. Форум, инициированный Главой государства, укрепил статус города как научного центра тюркского мира. Кроме того, в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи проводятся научно-реставрационные работы, что позволяет обновить ключевые элементы архитектуры и сохранить объект мирового наследия.

Впервые в Казахстане внедряются цифровые системы электронного билетирования в мавзолеях Х. А. Ясауи, Айша-биби, Карахан, Арыстанбаб, а также на территории древнего Отрара. В рамках цифрового новшества будут установлены системы продажи электронных билетов, терминалы самообслуживания, турникеты, видеокамеры с искусственным интеллектом и другие.

Одним из достижений стал портал E-museum, создающий единое цифровое пространство музеев страны и реализуемый в рамках задач, обозначенных Главой государства. Проект объединяет фонды 285 музеев Казахстана, обеспечивает цифровой доступ свыше 66 тысячам экспонатам, включает трехмерные модели и виртуальные туры, а также направлен на сохранение культурного наследия и его продвижение в международном культурном пространстве.

Еще одним важным проектом года стала система «E-кино», обеспечивающая единый цифровой учет кинопроката. К платформе подключены 68 кинотеатров. Через нее реализовано 20 310 билетов. Проект повышает прозрачность рынка и создает возможности для анализа эффективности национального кино. Учреждения культуры переходят на использование электронных билетов, терминалов самообслуживания и современных систем контроля доступа. Эти изменения повышают качество обслуживания и обеспечивают точную статистику посещаемости.

#культура #Минкультуры #наследие

