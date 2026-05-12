Индия срочно выводит золотые запасы из зарубежных стран

Айман Аманжолова
Резервный банк Индии в ускоренном режиме репатриирует свои запасы золота из зарубежных хранилищ. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на данные аналитического центра GTRI, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Отмечается, что в 2023 году внутри Индии хранилось около 38% всех золотых запасов страны, а к марту 2026 года этот показатель вырос примерно до 77%.

Индийские экономисты указывают множество причин для перераспределения золота, в том числе риск заморозок активов, угроза которого появилась после инцидента с российскими активами в 2022 году, отмечает газета.

На ускорение процессов репатриации золота также повлиял ближневосточный конфликт, который создал необходимость укрепления экономической безопасности Индии, отмечает The Times of India.

29 апреля Всемирный золотой совет сообщил, что Общее потребление золота в Индии в январе-марте увеличилось на 10,2%  и составило 151 метрическую тонну. Рост инвестиций индийских компаний в этот металл вырос на 52% в годовом исчислении и достиг 82 тонн золота.

По прогнозам, спрос инвесторов в Индии на золото будет продолжать расти в ближайшее время из-за резких колебаний курса акций компаний на Бомбейской фондовой бирже на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

