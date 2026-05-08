Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в Алматы

В Алматы состоялся концерт, посвященный памяти героев и защитников Отечества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По информации ведомства, ко Дню защитника Отечества и Дню Победы в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла прошел концерт «Жеңіс салтанаты».



Музыкальную программу представил Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Нургисы Тлендиева. Вместе с солистами и детским хором коллектив исполнил песни военных лет, а также произведения композитора Нургисы Тлендиева.





В ходе вечера прозвучали кюи «Ақсақ құлан», «Әлқисса», «Махамбет», композиции «Журавли», «Катюша», «Қаһарман аға Бауыржан» и другие произведения. Завершился концерт исполнением легендарной песни «День Победы».