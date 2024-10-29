В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ответе на депутатский запрос мажилисмена Магеррама Магеррамова, глава Нацбанка напомнил о мерах защиты населения от мошенничества, предпринятых в этом году, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он отметил, что был установлен запрет на предоставление банковского займа и микрокредита электронным способом без проведения биометрической идентификации физлица. Также введена обязанность банков по информированию клиентов о поступлении займа на его счет, и уведомлению клиентов о возможных рисках мошенничества при переводе денег в пользу третьих лиц.

Кроме того, усилены требования к безопасности мобильных приложений банков МФО, банкам и МФО предоставлена возможность при необходимости реализовывать дополнительные меры безопасности, включая проведение повторной биометрической идентификации клиента, проверки принадлежности клиенту его абонентского номера в базе данных оператора мобильной связи.

Вместе с тем появилась возможность на установление добровольного отказа от получения займов. На сегодня установлено около 700 тыс. отказов.

Тимур Сулейменов сообщил, что при оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и ЭЦП. Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты.

По данным Нацбанка, по состоянию на 15 октября 2024 года в системе специального созданного Антифрод-центра зарегистрировано 5 585 инцидентов, из них 2 021 созданы банками второго уровня, платежными и микрофинансовыми организациями 3 564 – инцидентов созданы МВД.

«Учитывая принимаемые меры по ужесточению процедур выдачи онлайнкредитов, а также необходимость наработки практики по новым законодательным нормам, полагаем, что введение полного запрета является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса», – заключил глава Нацбанка.

Ранее в Мажилисе представители АРРФР выразили свое мнение по поводу запрета онлайн-кредитов из-за мошенников.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в одном из интервью напомнила, что в настоящее время уже действует ограничение на выдачу кредитов гражданам.