Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Происшествия
Предприятие загорелось в Нур-Султане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Нур-Султане в районе "Ағаш базары" произошел пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"26 апреля в 14:28 час. подразделения столичной Службы пожаротушения выехали на поступившее сообщение о том, что по Карагандинской трассе, в районе "Ағаш базары", в ТПК "Нур" горит пилорама. По прибытию огнеборцев уже через 7 минут было установлено, что происходит горение складированного пиломатериала ориентировочно на плошади 150 кв.м. В ликвидации пожара задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС Нур-Султана", – говорится в сообщении.

По данным департамента, жертв и пострадавших нет.

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