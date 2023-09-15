В объективе – животные

По словам архивиста Гульмиры Тутбаевой, это не первая выставка Михаила Сорокоумова в городском архиве Алматы, вызывающая большой интерес у посетителей.

Действительно, когда смотришь на фотографии Михаила Сорокоумова, начинаешь понимать, что жизнь поистине прекрасна, ведь в его необыкновенно эмоциональных работах запечатлены мгновения жизни братьев наших меньших, которые сумел поймать объектив фотоаппарата: полет летучей мыши, ни на что не похожее «лицо» жирафа, «философствующую» обезьяну, застывшую в прыжке кобру, воющего на луну волка, обедающего крокодила…

– Михаил Сорокоумов более 10 лет работал в алматинском зоопарке. Это первый и старейший зоопарк в нашей стране, документы о его истории входят в состав национального архивного фонда. А теперь бумажные носители информации о нем пополнились почти сотней фотографий, переданных Сорокоумовым нашему архиву. Это не только снимки животных, выполненные в цвете, но и виды зоопарка, его постройки, вольеры, которые показывают, как со временем менялся облик одного из заповедных уголков нашего города, – поясняет Гульмира Тутбаева.

Как отмечали посетители выставки, каждая фотография Михаила Сорокоумова, переданная в фонд архива, – это своего рода психологический портрет того или иного животного, ведь звери, хоть и живущие в зоопарке, остаются частью природы, их не заставишь позировать, поэтому сделать удачный кадр удается далеко не каждому фотографу. Для этого нужно обладать не только талантом, но и поистине дьявольским терпением и даже определенной дозой риска.

Согласитесь, чтобы снять разъяренного слона, пытающегося сломать вольер, или почесать брюхо тапиру, или запечатлеть бросок ядовитой индийской кобры, недостаточно только острого взгляда, необходима еще и храбрость, тем более что фотограф порой работает, как говорится, глаза в глаза с хищниками, заходя прямо в вольер.

Но мне кажется, что главный секрет мастерства Михаила Сорокоумова в том, что он любит дело, которому посвятил свою жизнь. Он занимается фотографией уже более полувека, со школьных времен, когда подростком пришел в Республиканскую станцию юных техников к Владимиру Ивановичу Непомнящему, разглядевшему в мальчишке способность видеть красоту мира через объектив фотоаппарата.

Вскоре газета «Дружные ребята» опубликовала первый репортаж начинающего фотографа «Мы идем в почтальоны». Вторым своим учителем, как в области фотографии, так и в журналис­тике, Михаил Сорокоумов считает известного казахстанского фотографа, фотокорреспондента АПН Юрия Ивановича Куйдина.

В 1980 году, еще будучи студентом КазГУ, Сорокоумов стал лауреатом международного фотоконкурса. Затем была работа в газетах «Вечерняя Алма-Ата», «Караван», «Время», «АиФ-Казахстан», «Огни Алатау» и других. В 2000 году завоевал первое место в фотовыставке представительства ООН в Алматы. В 2005-м удостоен Почетной грамоты журналистской премии «Алтын жулдыз».

– Как любой крупный фотохудожник, Михаил Сорокоумов не замыкается в рамках одной темы, ему интересна жизнь во всем ее разнообразии, но зоопарк и его обитатели – особая страница в его творчестве, – подчеркнул директор Государственного архива Алматы Абзал Ботанов. – В нашем архиве хранится более 150 личных фондов известных горожан – государственных и общественных деятелей, деятелей науки и искусства, оставивших свой след в истории не только города, но и всей страны. Теперь этот раздел пополнит личный фонд Михаила Сорокоумова.

В представлении некоторых горожан архив – скучная контора, предназначенная лишь для хранения устаревших бумаг. На самом деле это живой организм, отвечающий духу времени.

– Мы работаем и с электронными носителями, ведь наш архив оснащен по последнему слову науки и техники, позволяя обрабатывать множество различной информации. У нас создан прекрасный музей, где собраны уникальные экспонаты, в нем постоянно проходят различного рода мероприятия. Кроме того, мы проводим выставки – показываем раритетные документы, предметы старины, для этого установлены многочисленные мониторы, на которых посетители могут подробно рассмотреть тот или иной экземпляр, получить о нем ценные сведения. А еще наш архив выпускает книги о знаковых личностях нашего города, проводим их презентации. Другими словами, работаем не только с бумагами, но и с людьми, – поясняет Абзал Ботанов.

Это отмечали и посетители выставки, в числе которых были друзья и коллеги Михаила Сорокоумова – Алим и Ирина Хайдаровы, Александр Павский, Борис Халтурин и другие. Судя по реакции, выставка им явно понравилась. Они также считают, что сделать удачный снимок дикого зверя, пусть даже и живущего в зоопарке, это большое искусство, требующее не только мастерства, но и целого ряда других качеств.

– Здесь важно не упустить момент, – считает сам Михаил Сорокоумов. – Бывает, что повезет и снимок получается сразу. Но это скорее исключение из правил. Чаще всего приходится часами наблюдать за тем или иным обитателем. Вот, скажем, чтобы поймать момент, как волки воют на луну, мне пришлось следить за ними не один год. При этом я стараюсь снимать животных не через клетку – к некоторым захожу в вольер. Например, чтобы заснять обедающего крокодила, я не только вошел в клетку, но и подошел чуть ли не вплотную к его морде. А крокодилы, как известно, животные непредсказуемые, это на вид они бревно бревном, но реакция у них молниеносная. Пока я снимал, аллигатор был слишком занят едой и не обратил на меня внимания, а вот я, когда вышел из клетки, был весь мокрый от пота.

Герои Михаила Сорокоумова – львы и тигры, обезьяны и жирафы, волки и белки, представители пернатого и земноводного царства. И для каждого найден свой, особый ракурс, запечатлен миг из их такой непохожей (а в чем-то, может, и похожей) на нашу жизни.

– Наблюдая долгое время за животными, я понял, что они как люди: каждый со своим характером, также ссорятся, мирятся, влюбляются, создают семьи и разводятся, – считает фотограф.

Вот, например, портрет маленькой обезьянки по кличке Вита, что в переводе означает «Жизнь». В ее распахнутых глазах, которые словно заглядывают вам в душу, столько вселенской скорби и какой-то звериной мудрости, что мурашки пробегают по коже. Вообще, у Михаила Сорокоумова множество «обезьяньих» снимков – очень уж забавные эти существа. Например, наша газета писала о том, как открылись способности живописца у обезьяны Томирис, которая «создала» столько картин, что работники зоопарка даже провели первый (и пока единственный) в нашей стране обезьяний вернисаж.

Что же касается создания личного архивного фонда Михаила Сорокоумова, то здесь радует и тот факт, что все переданные им на хранение материалы не будут лежать мертвым грузом в запас­никах, уже сегодня они украшают залы архива, а в перспективе их ждут многочисленные вернисажи и встречи с горожанами, которые любят свой город и хотят знать о нем больше.