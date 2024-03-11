В области Абай общественники провели проверку качества уличного освещения
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Флора Левина
Как рассказал руководитель филиала республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Роллан Казенов, в ходе мониторинга портала госзакупок общественные активисты наткнулись на интересный договор, заключенный 17 марта 2023 года между отделом жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Verena Tech Research». В соответствии с этим документом поставщик должен был произвести текущий ремонт паркового уличного освещения в Семее, поселках Шульбинске, Новобаженово и Гидростроителей.