В области Абай общественники провели проверку качества уличного освещения

Общественники не поленились и решили проверить, как освещаются улицы. При этом выявили интересные факты. К примеру, в поселке Гидростроителей ремонтных бригад никто в глаза не видел. Об этом говорят не только жители поселка, но и представители местного акимата.

В поселке Новобаженово сельчане и работники исполнительного органа тоже в один голос твердят: никакой работы не проводилось, хотя порядка 20% приборов уличного освещения находятся в неисправном состоянии.

В Шульбинск подрядная организация все-таки доехала. Здесь установили 99 новеньких светодиодных светильников на… старые опоры. В некоторых местах общественники обнаружили, что ремонтная бригада не удосужилась демонтировать старый кабель. Хотя в смете предусмот­рены установка новых опор и замена кабеля.

В областном центре при проведении мониторинга выяснилось, что на острове Бейбитшилик установлено сто новых светильников с опорами и около 80 штук – под подвесным мостом.

– Смонтированные светильники не соответствуют СНиПам, опоры установлены с нарушениями, видны провода, а это небезопасно для горожан и может привести к трагедии, – говорит Роллан Казенов. – В информации об оплате отсутствуют акты выполненных работ, но при этом значится, что выделенные средства в сумме 195 млн 999 тыс. 998, 88 тенге освоены в полном объеме.

Даже если предположить, что всего по данному договору было установлено 100 светильников и 180 опор со светильниками, то получается, что одна опора со светильником стоит больше миллио­на тенге... Также неизвестно, из чего должен быть материал опор и какие должны быть характеристики у светодиодных точек.

Все выявленные нарушения общественники зафиксировали на фото и видео и отправили надзорным органам для принятия мер. А вот когда жители Семея и близлежащих поселков смогут ходить по ночным улицам без фонариков – большой вопрос.