Фото предоставлено KAZ Minerals Aktogay

Повышенный уровень воды оказал сильное давление на дамбу, в результате чего она была прорвана на одном из участков. Это привело к подтоплению территории и большому разливу воды, в том числе с охватом жилого массива села Копа.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и представители районной администрации. Были приняты экстренные меры по устранению последствий аварии. Для укрепления дамбы и предотвращения распространения воды потребовалась специальная техника и мешки для наполнения песком.

Понимая серьезность ситуации, компания KAZ Minerals Aktogay оперативно отреагировала и оказала необходимую поддержку, выделив всю необходимую технику, а также предоставив 1 000 мешков и другие материалы для укрепления дамбы и ликвидации последствий паводка.

Этот шаг является свидетельством устойчивой позиции компании в вопросах социальной ответственности перед населением региона. В компании заверили, что и впредь готовы оказывать поддержку, работать в тесном взаимодействии с местными органами власти и быть рядом с населением в трудные моменты.



