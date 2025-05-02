В области Абай прорвало дамбу: последствия устранены

Паводки
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Вблизи села Копа, входящего в состав Тарлаулынского сельского округа Аягозского района, произошло частичное разрушение дамбы на реке Аягөз, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено KAZ Minerals Aktogay

Повышенный уровень воды оказал сильное давление на дамбу, в результате чего она была прорвана на одном из участков. Это привело к подтоплению территории и большому разливу воды, в том числе с охватом жилого массива села Копа.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и представители районной администрации. Были приняты экстренные меры по устранению последствий аварии. Для укрепления дамбы и предотвращения распространения воды потребовалась специальная техника и мешки для наполнения песком.

Понимая серьезность ситуации, компания KAZ Minerals Aktogay оперативно отреагировала и оказала необходимую поддержку, выделив всю необходимую технику, а также предоставив 1 000 мешков и другие материалы для укрепления дамбы и ликвидации последствий паводка.

Этот шаг является свидетельством устойчивой позиции компании в вопросах социальной ответственности перед населением региона. В компании заверили, что и впредь готовы оказывать поддержку, работать в тесном взаимодействии с местными органами власти и быть рядом с населением в трудные моменты.


 

 

#дамба #прорыв #KAZ Minerals Aktogay

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