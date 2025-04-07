В форме мультфильмов детям объяснят, почему нельзя стоять в «слепых зонах» и как переходить дорогу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент полиции области Абай запустил новый познавательный проект для детей — рубрику по изучению правил дорожного движения «Знай и соблюдай», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Первый выпуск — аниме-урок, посвящённый пяти золотым правилам поведения рядом с грузовыми автомобилями.

– Проект направлен на формирование дорожной культуры у юных участников движения. Яркая подача, доступный язык и аниме-стиль — чтобы учиться было интересно! – рассказали в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Выпуски познавательных мультфильмов будут опубликованы на официальных аккаунтах в социальных сетях областного департамента полиции.

За первые три месяца этого года в области Абай зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых пострадали 74 ребенка. К счастью, обошлось без жертв.

Фото ДП области Абай