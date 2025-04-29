Землепользователи Улытауского района на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По акту надзора прокуратурой области Ұлытау земельные участки общей площадью 90 000 га с кадастровой стоимостью на сумму свыше 147 млн тенге возвращены в собственность государства.



Вместе с тем, местные исполнительные органы в рамках Послания Главы государства от 2 сентября 2024 года ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.

Ранее сообщалось, что тысячи гектаров пастбищных земель вернули государству в Костанайской области.