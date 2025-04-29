Земли стоимостью свыше 147 млн тенге вернули государству в области Ұлытау
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Землепользователи Улытауского района на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
По акту надзора прокуратурой области Ұлытау земельные участки общей площадью 90 000 га с кадастровой стоимостью на сумму свыше 147 млн тенге возвращены в собственность государства.
Вместе с тем, местные исполнительные органы в рамках Послания Главы государства от 2 сентября 2024 года ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.
Ранее сообщалось, что тысячи гектаров пастбищных земель вернули государству в Костанайской области.