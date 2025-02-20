Тысячи гектаров пастбищных земель вернули государству в Костанайской области

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Проверка выявила отсутствие скота у владельцев участков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанайской области в ходе мониторинга коррупционных рисков в сфере земельных отношений выявлены факты нецелевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Так, в Аркалыке установлены землепользователи, которыми предоставленные государством в долгосрочную аренду земельные участки – пастбища площадью 5 000 га и 1 200 га, фактически не использовались по целевому назначению в связи с отсутствием сельскохозяйственных животных, что подтверждается сведениями уполномоченных органов в области ветеринарии.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 92 Земельного кодекса при установлении подобных фактов земельные участки подлежат принудительному изъятию.

По результатам проверки вышеуказанные земельные участки землепользователями возвращены государству на добровольной основе.

Всего в 2024 году по материалам проверок, инициированных департаментом, в специальный государственный земельный фонд возвращены неиспользуемые земельные участки общей площадью свыше 22 тыс. га на территории Аркалыка, Карасуского, Аулиекольского, Амангельдинского, Житикаринского, Костанайского, Карабалыкского районов и района Б.Майлина, отметили в Антикоррупционной службе.

#нарушения #земля #Антикор #пастбища #участки

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