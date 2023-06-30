Легковушка врезалась в бензобак грузовика в области Жетысу

Фото пресс-службы ДП области Жетысу

В Департаменте полиции области Жетысу сообщили о смертельном ДТП в Жаркенте, передает корреспондент Кazpravda.kz.

По информации ДП, сегодня, 30 июня, в ночное время легковой автомобиль врезался в топливный бак припаркованного на обочине дороги грузовика.

Так как удар пришелся в топливный бак, в результате загорелись обе машины, отметили в полиции.

На месте происшествия погиб 37-летний водитель иномарки.

«По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование, предусмотренное частью 3 уголовной статьи «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатация транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть лица», – добавили в департаменте.



