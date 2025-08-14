В области Жетысу мошенницы знакомились с мужчинами и вымогали деньги

В области Жетысу пресекли деятельность группы, которая вымогала деньги у мужчин в Талдыкоргане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, в мае 2024 года несколько девушек решило заработать легким, но незаконным способом — с помощью ложных обвинений и угроз распространения порочащих сведений. Для поиска жертв они использовали социальные сети, где знакомились с мужчинами и доводили общение до интимной близости. Далее по схеме подключалась сообщница, которая звонила жертве под предлогом, что «подруга плачет» и просила приехать. На встрече мужчину шантажировали: угрожали заявить об изнасиловании, если он не заплатит.

Факты, установленные полицией: у первого потерпевшего, выманили 350 тысяч тенге. У второго — требовали 2 млн тенге из-за «беременности» и получили более 900 тысяч тенге. Третьему мужчине назначили сумму в 2 млн тенге, но смогли забрать 800 тысяч. У еще одного потерпевшего — 795 тытяч тенге. Один из наиболее циничных эпизодов — инсценировка «попытки изнасилования несовершеннолетней».

В нем участвовали четверо подозреваемых: одна девушка вступила в интимную связь, а трое, представившись родственниками, потребовали деньги. Добыча составила 800 тысяч тенге. По аналогичным схемам преступники получили еще: 600 тысяч тенге; 1,5 млн тенге; 1 млн тенге.

В одном из случаев злоумышленники применили физическую силу, выдавая себя за сотрудников полиции, и забрали 500 тысяч тенге.

Всего установлено, что 9 подозреваемых вымогали деньги у 11 мужчин. Все они задержаны и заключены под стражу.

Полиция призывает граждан быть бдительными при знакомствах в интернете и в случае шантажа немедленно обращаться в правоохранительные органы.

