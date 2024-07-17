В парках Жезказгана наводят порядок

Таза Казахстан
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Налажены полив и уход за зелеными насаждениями, а вот бороться с двуногими вредителями-вандалами выходит куда сложнее

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За минувшее десятилетие зеленым посадкам в Жезказгане был нанесен серьезный урон. Наибольшие потери понес­ли городские парки и скверы. Каждая весна начиналась с нашествия насекомых – то гусеницы объедали зелень, то активизировались жуки-короеды, которых в народе из-за их полосатой раскраски окрестили «билайнами». А что не уничтожали насекомые-вредители, подвергалось испытанию засухой из-за перебоев с городским поливом.

Уже к июлю деревья желтели на глазах, чахли молодые саженцы. Впрочем, жалобы жезказганцев на плачевное состояние зеленых насаждений, как правило, игнорировались очередным подрядчиком, выигравшим одноразовый тендер на их содержание. А претензий было немало, включая отсутствие цветов на городских клумбах, за посадку и полив которых, разумеется, было заплачено из городского бюджета.

И вот нынче по многочисленным просьбам жезказганцев у мест отдыха горожан наконец-то появился настоящий хозяин. Третий месяц в городе работает новое КГКП «Управление парками культуры города Жезказгана», которое возглавил Серик Салихов.

– Озеленение и полив – не разовая акция, как это было раньше: выиграл тендер, а за качество полива и ухода никто не спросит, – отметил глава КГКП. – Когда есть хозяин, баланс, будут порядок и чистота. Тем более в этом году парки и скверы в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» пополнились новыми посадками.

На сегодня в коммунальном предприятии насчитывается около 60 рабочих. В их обязанности входит санитарная очистка, озеленение и полив насаждений в четырех парках и 27 скверах областного центра.

Работу сотрудников КГКП уже отметили жители города, что важно – иссяк поток жалоб, связанных с поливом. В летний период работа КГКП начинается с раннего утра. Официально – с 9.00, однако к озеленению и санитарной очистке сотрудники по своей инициа­тиве приступают гораздо раньше – с шести утра. Дни стоят жаркие, лучше успеть до полуденного зноя.

– Работы много: нужно убрать мусор, скопившийся за день, два раза в неделю моем лавочки и беседки, – рассказал о деятельности КГКП Серик Салихов. – Наладили полив городских насаждений, включая те, что находятся на улицах города, примерно 70 процентов от общего объема. График полива – два-три раза в неделю, в разное время. Охват большой, воды хватает. Приоритетная наша задача – обеспечить в городе полив всех зеленых насаждений, как раз сейчас повсеместно проводится дефектовка поливочных сетей.

Дефектов немало. После зимы в тех местах, где не проводилась осенняя опрессовка, приходится устранять трещины в трубах, есть разного рода механические повреждения, где-то вентили отремонтировать нужно. Все решается на месте в сотрудничестве с другими коммунальными предприятиями и исполнительными органами города.

Приступив весной к работе, озеленители первым делом убрали сухостой и избавились от насекомых-вредителей, погубивших немало деревьев. В ряде парков и возле акимата области рабочими КГКП высажено свыше 65 тыс. цветов.

– К большому сожалению, в вечернее время сложно уследить за всем, что происходит в парках и скверах, – отметил Серик Салихов. – Людей по вечерам собирается много, гуляют с детьми. Подведомственные нам территории облюбовали предприниматели – здесь и прокат электрических машинок, и прогулки на пони. Мы столк­нулись с тем, что дети на мини-машинках наезжают на клумбы, гоняют прямо по цветам. Маленькие лошадки их вытаптывают, а еще любят полакомиться нежной петуньей. Очень жаль наблюдать подобное отношение. И хотя сотрудники стараются восстановить все, как было, сил на круглосуточные дежурства не хватает, да это в компетенцию КГКП и не входит.

К сожалению, имеют место и факты вандализма. Граждане ломают лавочки, фонари, детские качели. Сейчас вся надежда только на установку камер видео­наблюдения, ведь полицейских патрулей не хватит, чтобы расставить их по периметру всех парков.

Это острый вопрос для всех горожан. Дети есть дети, но и родительский контроль тоже должен быть. А пока сотрудники управления парками культуры восстанавливают сломанное, как могут, но это не только осложняет работу, но и бьет по карману предприятия. Конечно, не все горожане безответственны. Более того, налаживается позитивная обратная связь: от местных жителей поступают просьбы и предложения по благоустройству.

– Недавно в одном из парков к нашим сотрудникам подошли жители окрестных домов и попросили наладить освещение, – рассказал Серик Салихов. – Эта задача тоже входит в наши обязанности. За две недели КГКП провело тендер, подрядчик заменил 190 метров кабеля. Сейчас парк хорошо освещен, включая игровую и спортивную зоны. Но тут интересный момент: сейчас родители с малышами засиживаются здесь до поздней ночи, правильно ли это?

Помимо освещения, в городе постепенно реанимируют фонтаны. В этом году смогли восстановить самые главные, часть отложили на будущий год – в областном центре намечается масштабная реконструкция в сфере благоустройства.

– Есть и у благоустроителей нерешенные проблемы, например, текучка кадров, – рассказал директор КГКП «Управление парками культуры города Жезказгана». – Зарплата работников небольшая – 96 тысяч тенге. Чтобы удержать людей, обратились в местные исполнительные органы с просьбой увеличить бюджет предприятия. Мы платим сотрудникам сверхурочные, «праздничные», надеемся, что найдутся средства на другие стимулирующие выплаты, как прописано в законодательстве.

Возвращаясь к теме предпринимательства, Серик Салихов рассказал, что представители бизнеса могут работать в парках и скверах, но без разрешения на подключение к городским транс­форматорным подстанциям – только при наличии собственных генераторов электроэнергии. Как оказалось, пока у управления парками нет соответствующих разрешений и договоров с предприятиями ПЭС «Казахмыс дистрибьюшн» и АО «Горэлектросети» Жезказгана, отвечающих за городские электрические сети. Чтобы предложить соответствующее обслуживание в парках, необходимо составить акты раздела границ ответственности, установить отдельный счетчик. Потребление электроэнергии в парковых зонах, в том числе предпринимателями, не должно затрагивать население – жителей близлежащих домов.

Аналогичная ситуация с поливным трубопроводом. Часть труб находится на балансе ЖКХ акимата Жезказгана, а другая – в ведении городского предприятия тепловодоснабжения.

– Сесть за стол переговоров необходимо, чтобы разобраться в «паутине» электрических и поливных сетей, – подчеркнул руководитель. – Каждый должен отвечать за свой участок, чтобы быстро и эффективно устранять порывы и дефекты. Некоторые парки расположены рядом с жилыми многоэтажными домами, школами, уже в сентябре, с началом учебного года, могут начаться сбои энергоснабжения, связанные с локальной перегрузкой электросетей.

В начавшейся работе по благоустройству мест отдыха горожан учтены и планомерно решаются все предложения жезказганцев. Так, в двух парках города установлены юрты, беседки, где можно отдохнуть и отведать свежего кумыса.

А пока сотрудники КГКП строят планы на следующий год, такие как расширение парковых зон и строительство набережной. Бесплатный Wi-Fi и биотуалеты, уверены в КГКП, сделают отдых более комфортным.

#ЖКХ #Жезказган #благоустройство #парки #сквер #Таза Қазақстан

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