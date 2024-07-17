В парках Жезказгана наводят порядок Таза Казахстан 17 июля 2024 г. 0:43 1901 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау Налажены полив и уход за зелеными насаждениями, а вот бороться с двуногими вредителями-вандалами выходит куда сложнее фото автора За минувшее десятилетие зеленым посадкам в Жезказгане был нанесен серьезный урон. Наибольшие потери понесли городские парки и скверы. Каждая весна начиналась с нашествия насекомых – то гусеницы объедали зелень, то активизировались жуки-короеды, которых в народе из-за их полосатой раскраски окрестили «билайнами». А что не уничтожали насекомые-вредители, подвергалось испытанию засухой из-за перебоев с городским поливом. Уже к июлю деревья желтели на глазах, чахли молодые саженцы. Впрочем, жалобы жезказганцев на плачевное состояние зеленых насаждений, как правило, игнорировались очередным подрядчиком, выигравшим одноразовый тендер на их содержание. А претензий было немало, включая отсутствие цветов на городских клумбах, за посадку и полив которых, разумеется, было заплачено из городского бюджета. И вот нынче по многочисленным просьбам жезказганцев у мест отдыха горожан наконец-то появился настоящий хозяин. Третий месяц в городе работает новое КГКП «Управление парками культуры города Жезказгана», которое возглавил Серик Салихов. – Озеленение и полив – не разовая акция, как это было раньше: выиграл тендер, а за качество полива и ухода никто не спросит, – отметил глава КГКП. – Когда есть хозяин, баланс, будут порядок и чистота. Тем более в этом году парки и скверы в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» пополнились новыми посадками. На сегодня в коммунальном предприятии насчитывается около 60 рабочих. В их обязанности входит санитарная очистка, озеленение и полив насаждений в четырех парках и 27 скверах областного центра. Работу сотрудников КГКП уже отметили жители города, что важно – иссяк поток жалоб, связанных с поливом. В летний период работа КГКП начинается с раннего утра. Официально – с 9.00, однако к озеленению и санитарной очистке сотрудники по своей инициативе приступают гораздо раньше – с шести утра. Дни стоят жаркие, лучше успеть до полуденного зноя. – Работы много: нужно убрать мусор, скопившийся за день, два раза в неделю моем лавочки и беседки, – рассказал о деятельности КГКП Серик Салихов. – Наладили полив городских насаждений, включая те, что находятся на улицах города, примерно 70 процентов от общего объема. График полива – два-три раза в неделю, в разное время. Охват большой, воды хватает. Приоритетная наша задача – обеспечить в городе полив всех зеленых насаждений, как раз сейчас повсеместно проводится дефектовка поливочных сетей. Дефектов немало. После зимы в тех местах, где не проводилась осенняя опрессовка, приходится устранять трещины в трубах, есть разного рода механические повреждения, где-то вентили отремонтировать нужно. Все решается на месте в сотрудничестве с другими коммунальными предприятиями и исполнительными органами города. Приступив весной к работе, озеленители первым делом убрали сухостой и избавились от насекомых-вредителей, погубивших немало деревьев. В ряде парков и возле акимата области рабочими КГКП высажено свыше 65 тыс. цветов. – К большому сожалению, в вечернее время сложно уследить за всем, что происходит в парках и скверах, – отметил Серик Салихов. – Людей по вечерам собирается много, гуляют с детьми. Подведомственные нам территории облюбовали предприниматели – здесь и прокат электрических машинок, и прогулки на пони. Мы столкнулись с тем, что дети на мини-машинках наезжают на клумбы, гоняют прямо по цветам. Маленькие лошадки их вытаптывают, а еще любят полакомиться нежной петуньей. Очень жаль наблюдать подобное отношение. И хотя сотрудники стараются восстановить все, как было, сил на круглосуточные дежурства не хватает, да это в компетенцию КГКП и не входит. К сожалению, имеют место и факты вандализма. Граждане ломают лавочки, фонари, детские качели. Сейчас вся надежда только на установку камер видеонаблюдения, ведь полицейских патрулей не хватит, чтобы расставить их по периметру всех парков. Это острый вопрос для всех горожан. Дети есть дети, но и родительский контроль тоже должен быть. А пока сотрудники управления парками культуры восстанавливают сломанное, как могут, но это не только осложняет работу, но и бьет по карману предприятия. Конечно, не все горожане безответственны. Более того, налаживается позитивная обратная связь: от местных жителей поступают просьбы и предложения по благоустройству. – Недавно в одном из парков к нашим сотрудникам подошли жители окрестных домов и попросили наладить освещение, – рассказал Серик Салихов. – Эта задача тоже входит в наши обязанности. За две недели КГКП провело тендер, подрядчик заменил 190 метров кабеля. Сейчас парк хорошо освещен, включая игровую и спортивную зоны. Но тут интересный момент: сейчас родители с малышами засиживаются здесь до поздней ночи, правильно ли это? Помимо освещения, в городе постепенно реанимируют фонтаны. В этом году смогли восстановить самые главные, часть отложили на будущий год – в областном центре намечается масштабная реконструкция в сфере благоустройства. – Есть и у благоустроителей нерешенные проблемы, например, текучка кадров, – рассказал директор КГКП «Управление парками культуры города Жезказгана». – Зарплата работников небольшая – 96 тысяч тенге. Чтобы удержать людей, обратились в местные исполнительные органы с просьбой увеличить бюджет предприятия. Мы платим сотрудникам сверхурочные, «праздничные», надеемся, что найдутся средства на другие стимулирующие выплаты, как прописано в законодательстве. Возвращаясь к теме предпринимательства, Серик Салихов рассказал, что представители бизнеса могут работать в парках и скверах, но без разрешения на подключение к городским трансформаторным подстанциям – только при наличии собственных генераторов электроэнергии. Как оказалось, пока у управления парками нет соответствующих разрешений и договоров с предприятиями ПЭС «Казахмыс дистрибьюшн» и АО «Горэлектросети» Жезказгана, отвечающих за городские электрические сети. Чтобы предложить соответствующее обслуживание в парках, необходимо составить акты раздела границ ответственности, установить отдельный счетчик. Потребление электроэнергии в парковых зонах, в том числе предпринимателями, не должно затрагивать население – жителей близлежащих домов. Аналогичная ситуация с поливным трубопроводом. Часть труб находится на балансе ЖКХ акимата Жезказгана, а другая – в ведении городского предприятия тепловодоснабжения. – Сесть за стол переговоров необходимо, чтобы разобраться в «паутине» электрических и поливных сетей, – подчеркнул руководитель. – Каждый должен отвечать за свой участок, чтобы быстро и эффективно устранять порывы и дефекты. Некоторые парки расположены рядом с жилыми многоэтажными домами, школами, уже в сентябре, с началом учебного года, могут начаться сбои энергоснабжения, связанные с локальной перегрузкой электросетей. В начавшейся работе по благоустройству мест отдыха горожан учтены и планомерно решаются все предложения жезказганцев. Так, в двух парках города установлены юрты, беседки, где можно отдохнуть и отведать свежего кумыса. А пока сотрудники КГКП строят планы на следующий год, такие как расширение парковых зон и строительство набережной. Бесплатный Wi-Fi и биотуалеты, уверены в КГКП, сделают отдых более комфортным. #ЖКХ #Жезказган #благоустройство #парки #сквер #Таза Қазақстан