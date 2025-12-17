В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью

Закон и Порядок
139
Айман Аманжолова
корреспондент

На площадке территориального Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры  говорили сегодня не только о цифрах. С учетом перехода ведомства на прогнозно-аналитическую работу, прокуроры делают акцент не на констатацию фактов, а на выработку мер по их предупреждению, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Павлодарской области

В настоящее время абсолютными антилидерами среди всех уголовных правонарушений являются мошенничества, или 2 326  из 5 040 (46,1%) преступлений, совершенных в этом году.

Нередки случаи, когда граждане, попадаясь на уловки мошенников, реализовывают свое имущество, в частности квартиры или дома, по ценам ниже рыночных, а затем переводят средства на указанные злоумышленниками счета. Процент раскрываемости таких дел остается низким (22,9%), поэтому главными мерами здесь станут профилактика и предотвращение. 

В этой связи, прокуроры призвали всех нотариусов областного центра оказать содействие в противодействии мошенничествам. Согласно разработанной для них памятки, нотариусам рекомендовано выяснять у продавцов при осуществлении сделки, не попали ли они под воздействие и влияние третьих лиц. В случаях же установлении таких фактов, нотариусы в целях оперативности смогут напрямую сообщать сотрудникам управления по противодействию Киберпреступности Департамента полиции (КИБЕРПОЛ). 

По итогам рабочей встречи, где также находились представители Департаментов полиции, юстиции, нотариальной палаты, НАО «Правительство для граждан» выработаны конкретные предложения. Участники данного мероприятия выразили согласие и единую позицию, что только совместными усилиями можно эффективно бороться со всеми современными вызовами и угрозами.

#нотариус #ЗИП

