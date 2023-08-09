В Павлодарской области сократился объем вредных выбросов

По итогам первого полугодия 2023 года объем фактических выбросов в окружающую среду в регионе составил 350,65 тыс. тонн при годовом лимите 909,3 тыс. тонн. Как рассказал заместитель руководителя департамента экологии по Павлодарской области Магзум Кукумбаев, если сравнивать с цифрами прошлого года, есть незначительное снижение – примерно на 3 тыс. тонн.

Только это капля в море. Да и она появилась не потому, что наши промышленники постарались лучше очищать выбросы, а из-за снижения объемов производства обожженных анодов на Казахстанском электролизном заводе, ферросплавов на заводе в Аксу, глинозема – на алюминиевом заводе в Павлодаре, а также из-за снижения объема переработки нефти на ПНХЗ. И даже авария на Экибастузской ТЭЦ сыграла свою роль в том, что количество вредных выбросов в атмосферу региона уменьшилось.

Вряд ли такие причины порадуют экибастузцев, тем более что два местных гиганта – ГРЭС- 1 и ГРЭС-2 – как раз увеличили объемы эмиссии, поскольку сжигали больше угля для выработки электроэнергии.

Отметим, что именно на Экибастуз приходится 44% всех выбросов от предприятий Прииртышья, еще 26% формируется в Аксу, и 25% – в Павлодаре. На оставшиеся сельские районы приходится 5%.

И совершенно неудивительно, что на недавней встрече министра экологии с жителями Экибастуза прозвучал вопрос, почему в городе нет штатного эколога. Зульфия Сулейменова тогда отметила, что это проблема системная.

В начале нулевых в стране было 1 200 экологических инспекторов, а сегодня меньше 200. При этом количество предприятий, подлежащих экологическому инспектированию, ежедневно растет. Акимат Павлодарской области до этого попросил закрепить одного эколога в Баян­аульском районе, поскольку там есть национальный парк. Но для этого штатную единицу пришлось забрать… у другого региона. Вопрос перевода еще одного эколога в Экибастуз обсудят, впрочем, как и возможность увеличения штатной численности территориальных департаментов экологии.

Действительно повлиять на ситуацию сможет модернизация предприятий с целью внед­рения наилучших доступных технологий, а крупные субъекты должны начать делать это с 2025 года. Некоторые предприятия Павлодарской области уже планируют работу в этом направлении. Госструктурам важно контролировать, чтобы они укладывались в сроки и применяли действительно наилучшие варианты.

А с этим не все благополучно. Например, из-за логистических сложностей затянулась поставка в регион оборудования, которое сами же предприя­тия обязаны устанавливать на источниках выбросов для контроля в режиме реального времени. На той же встрече с населением Зульфия Сулейменова подчеркнула, что уже сегодня надо думать о том, чтобы завт­ра не попасть под жесткое экологическое регулирование.

– Не мы будем говорить предприятиям, какие технологии покупать, у кого и по какой цене – это не наша забота. Но опираясь на отдельные обсуж­дения, хотелось бы обратить внимание представителей энергетического комплекса – подольские котлы не являются наилучшими доступными технологиями, – сказала министр экологии. – Их купят за большие деньги, но у них очень нехорошие экологические показатели.

А еще в экологическом министерстве создали рабочую группу совместно с Минздравом для ужесточения нормативов по предельно допустимым концентрациям вредных веществ. Сегодня в ответ на многочис­ленные жалобы казахстанцев о неприятном химическом запахе, о смоге, задымленности, пылении чаще всего звучит фраза «превышение ПДК не зафиксировано». Но только объясняется это вовсе не экологическим благополучием, а «расслабленными» нормативами ПДК. Порой они в несколько раз лояльнее к нарушителям, чем нормативы, рекомендованные ВОЗ. И хотя совершенствование нормативов – работа не одного дня, к ней уже приступили, а значит, готовыми к ним должны быть и промышленные объекты.

Впрочем, даже при сегодняшних упрощенных условиях предприятия умудряются нарушать экологическое законодательство. Например, на прошлой неделе департамент экологии Павлодарской области сообщил, что проведет внеплановую проверку в отношении ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».

В соцсетях появились жалобы, что станцию почти не видно из-за пыли. При этом в апреле нынешнего года департамент уже внепланово проверял станцию из-за пыления золоотвала и штрафовал ее на

2,3 млн тенге.