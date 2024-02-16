«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметила Дуйсенова, руководство страны доверяло ему самые сложные участки

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная памяти государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева. В мероприятии приняли участие председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, заместитель председателя Сената Жакип Асанов, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Научно-практическая конференция «Бердибек Сапарбаев: феномен кризис-менеджера» собрала на одной площадке известных политиков, депутатов, ученых, общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции.

Приветственное слово главы государства, направленное в адрес участников конференции, зачитал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

В рамках мероприятия состоялась презентация книг «Ерен де берен Бердібек» и «Бердібек Сапарбаев. Өнегелі өмір» писателя и ученого Кулбека Ергобека. В сборнике – факты из биографии, воспоминания близких, соратников и коллег.

В торжественной церемонии разрезания ленты вместе с авторами принимала участие и супруга государственного деятеля Калдыгайша Сапарбаева.

В своем выступлении на конференции Тамара Дуйсенова отметила, что важно изучать инициативы и перенимать лучший опыт государственного управления, которым владел Бердибек Сапарбаев.

- В первую очередь он был кризис-менеджером. Это всем известный факт. Руководство страны доверяло ему самые сложные участки, так как Бердибек Машбекович всегда был хорошо осведомлен о социальной ситуации и доводил любое дело до логического завершения. Где бы он ни работал, какие должности не занимал, всегда обращал пристальное внимание на интересы граждан, социальное самочувствие и здоровье населения. Благодаря неустанному труду он заслужил искреннее уважение казахстанцев, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер отметила и научную деятельность Бердибека Сапарбаева. Доктор экономических наук успешно применял теоретические знания на практике, благодаря чему в регионы привлекались внушительные инвестиции. Поддерживал и ученую среду. На пике пандемии Б.Сапарбаевым было инициировано строительство завода по выпуску вакцин против коронавируса.

- Бердибек Сапарбаев был учителем для многих, воспитал целую плеяду патриотов своей страны. Уделял большое внимание подготовке кадрового резерва госслужащих. В каждом из подопечных воспитывал любовь к своей стране. Среди них немало государственных и общественных деятелей, — сказала Тамара Дуйсенова.

О вкладе Сапарбаева в развитие Казахстана также высказались народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов и поэт-импровизатор Бекарыс Шойбеков, отметив его бережное отношение к творчеству и духовным ценностям казахского народа. Советник Президента РК по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья подчеркнула его особую заботу о науке и поддержку ученых.

#память #книги #конференция #презентация #Дуйсенова #Сапарбаев

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