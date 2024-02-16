О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане

Каждый из выступающих поделился теплыми воспоминаниями о Бердибеке Машбековиче

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в республиканской научно-практической конференции «Личность Бердибека Сапарбаева» в Евразийском национальном университете им.Л.Н.Гумилева. В мероприятии участвовали депутаты Парламента, члены Правительства, близкие, соратники и ученики политика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Ерлан Кошанов зачитал участникам конференции приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева.

- Бердибек Машбекович – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. В разные годы он с честью занимал высокие посты и плодотворно трудился на благо нашей страны. Возглавлял ряд регионов и государственных органов, заслужив признание как добропорядочный, деятельный и компетентный руководитель. Своим трудом он завоевал особое уважение народа. Его высокие человеческие качества, профессионализм и добросовестное отношение к делу всегда будут примером для молодого поколения государственных служащих, - говорится в письме президента.

В ходе конференции выступили заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, заместитель председателя Сената Жакып Асанов, советник президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, Герой Труда Казахстана Куралай Байменова и другие.

Каждый из выступающих поделился теплыми воспоминаниями о Бердибеке Машбековиче.

На конференции была презентована книга о Бердибеке Сапарбаеве, а также показан фильм о жизненном пути политика.