Общество
В Петропавловске начат демонтаж ранее обрушившейся трубы ТЭЦ-2
Андрей Тентетников

Ах, демонтаж! Ух, демонтаж!

На первом этапе рабочим компании-подрядчика из Усть-Каменогорска, привлеченной к разборке аварийного объекта, предстоит снять с трубы наружный слой футеровки из глиняного кирпича. После чего начнется демонтаж теплоизоляции из минеральной плиты, а затем и железобетонной трубы до отметки 30 метров. Разобрать трубу до «нуля» предполагается к 3 августа.

По мнению специалистов, выбран самый безопасный – поэтапный способ ликвидации старой (60 лет!) трубы: вручную – до отметки 30 метров, с использованием техники – до фундамента.

В сентябре будет выполнена реконструкция общего газохода Петропавловской ТЭЦ-2, уточняет пресс-служба АО «Севказэнерго».

В новом отопительном сезоне станция намерена работать на девяти котлах, этого будет достаточно для обеспечения теплом жителей Петропавловска. Два дополнительных газохода намечено подготовить в ноябре 2022 года, что позволит поставить в резерв еще два котла.

Напомним, дымовая труба ТЭЦ-2 обрушилась вечером 20 марта текущего года на высоте примерно 90–95 метров. Под обломками погиб­ла 38-летняя машинист-обходчик.

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