В плену бурана

Общество
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Юлия Пулина

Полицейские области Улытау спасли сельчанина, заблудившегося в степи.

фото из архива "КП"

Как сообщили в пресс-службе ДП области, о происшествии стало известно вечером 2 января, когда на пульт отдела полиции Жанааркинского района поступило сообщение о пропаже человека.

43-летний сотрудник из села С. Сейфуллина после новогодней смены решил поскорее поздравить семью и отправился домой пешком. Путь с места работы на объекте «Бестоган» до села – около 16 км. Мужчина вышел 2 января в 17.00, однако погода резко ухудшилась, начался буран, и он заблудился.

К поисковым мероприятиям приступили немедленно. В них участвовали личный состав отдела полиции Жанааркинского района, сотрудники ЧС, а также жители села С. Сейфуллина.

Поиски увенчались успехом. К трем часам ночи жанааркинца нашли живым в 40 км от родного села. По словам потерпевшего, он потерял ориентировку и сбился с пути. А спасло его большое желание увидеть детей и упорство – более десяти часов он шел почти без остановок.

Мужчину первым делом отвезли в больницу и передали врачам. Медики признали его состояние удовлетворительным, сильных обморожений он не получил, однако ему рекомендовали несколько дней провести в стационаре.

#полиция #погода #метель #спасение #буран #область Улытау

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