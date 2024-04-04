В поисках приключений: концерт «Вокруг света за 80 дней» впечатлил меломанов Астаны

Кругосветное путешествия не обязательно должны отнимать много времени у поклонников классической музыки. И это доказали артисты «Астана Опера» на тематическом оперно-географическом концерте «Вокруг света за 80 минут», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

Идея новой концертной программы принадлежит заслуженному деятелю Казахстана, лауреату Государственной премии РК Алану Бурибаеву, который в течение многих лет не перестает удивлять и радовать столичную публику интересными творческими проектами.

Под руководством всемирно известного казахстанского дирижера музыканты симфонического оркестра, солисты и артисты хора «Астана Опера» благодаря магии искусства на несколько минут словно перенеслись в разные страны и континенты.

Символическая отсылка к популярному роману Жюля Верна, весьма не случайна, ведь звездная плеяда артистов как и герои произведения «80 дней вокруг света» поставили перед собой задачу на собственном примере показать, что путешествия делают людей счастливыми и наделяют всех бесценным опытом познания мира.

В ходе представления на сцене витал настоящий дух музыкальных приключений и невероятных открытий. На сцене LED экран транслировал карту земного шара с летящим самолетом. Слушая местные мелодии и прогуливаясь по достопримечательностям путешественники духовно обогащаются и открывают новые горизонты, так как особенности национального менталитета легко раскрываются через культуру.

17 концертных номеров пролетели на одном дыхании, каждый из которых стал неотъемлемой частью перфоманса.

Артисты вложили в выступления собственный опыт от путешествий, что позволяет увидеть удивительное музыкальное многообразие мира, не уезжая далеко от дома.

Нетривиальная программа состояла из знаменитых оперных арий, дуэтов, знаменитых симфонические произведения, а также редко исполняемых опусов. Среди них особенно выделяется «Испанский танец» Мануэля де Фальи из оперы La vida breve – «Жизнь коротка», прозвучавший впервые для столичных меломанов.

Открылся концерт праздничными напевами «Беташар» из оперы «Абай» Ахмет Жубанов, Латиф Хамиди. Солисты оперы Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Айзада Капонова, Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Мадина Исламова, Асем Сембина, Гульдана Алдадосова, Назым Сагинтай, Меир Байнеш, Медет Чотабаев, Азат Малик, Артур Габдиев, Саян Исин представили слушателям креативный взгляд на старую добрую классику.

Непревзойденные шедевры Чайковского, Штрауса, Кальмана, Верди, Оффенбаха, Лоу, Берстайна, Пуччини, Делиба, созданные в жанрах оперы, оперетты и мюзикла, приобрели частицу казахского колорита стараниями талантливых вокалистов. В череде знаковых романтических женских образов виртуозные оперные певицы покорили всех своим очарованием и быстро завоевали симпатии аудитории.

Украшением вечера стало произведение Эдварда Грига «В пещере горного короля» из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», где неожиданно из хора появились шесть норвежских троллей.

Финальным аккордом концерта стала патриотическая песня Ескендира Хасангалиева «Атамекен», символизирующая долгожданное возвращение на родину.

Маэстро говорит, что роман «Вокруг света за 80 дней» - одна из самых любимых книг детства. Он часто гастролирует в разных странах мира, выступает на самых престижных зарубежных сценических площадках. Благодаря своей неиссякаемой энергии он наделяет концертные программы креативным режиссерским подходом.

«Главная идея концерта состоит в том, что, сколько бы человек не видел в мире, всё равно его сердце остается на родине. Именно Казахстан считается отправной точкой нашего приключения, из нашей страны выезжаем и опять возвращаемся на родную землю. Для меня было важна география потому, что мы двигаемся через Европу, пересекаем океан, Америку, Австралию, затем посещаем Азию и снова возвращаемся в Казахстан. Эта линия абсолютно нигде не прерывается. Думаю, любой человек испытывает полноценное счастье в такие моменты, когда у человека большой мир в сердце, но есть и глубокая привязанность к своим корням», — заключил Алан Бурибаев.

С этим утверждением невозможно не согласиться, так как волшебная сила искусства не приемлет никаких барьеров и границ.