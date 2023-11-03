В поисках проекта-флагмана

Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, стороны рассмотрели актуальные направления взаимодействия в энергетике, в частности, по развитию возобновляемых источников энергии, перспективы осуществления новых инвестиционных проектов и вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами.

Отдельно обсуждались шаги в транзитно-транспортной сфере, в том числе по сопряжению Транскаспийского международного транспортного маршрута с Трансъевропейской транспорт­ной сетью.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе. Товарооборот между странами в 2022-м вырос на 24%, до 172 млн долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.

– Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка 700 миллионов долларов. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров, – сказал Премьер-министр РК.

По словам главы казахстанского Правительства, большие перспективы имеются в инвес­тиционном сотрудничестве. В целом с 2005-го в Казахстан вложено порядка 330 млн долларов прямых венгерских инвестиций. Только за 2021–2022 годы инвест­ировано около 75 миллионов, что составляет почти четверть от общего объема.

– Сегодня наше взаимодейст­вие подкрепляется новыми проектами. Ярким примером тому служит планируемый запуск одного из крупнейших газоконденсатных месторождений «Рожковское» совместно с венгерской компанией MOL. Мы призываем венгерский бизнес и далее расширять свое участие в совместных инвестиционных проектах, – отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем глава Правительства РК обозначил высокий уровень двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Так, в рамках празднования 200-летия национального поэта Венгрии Шандора Петефи принято решение назвать улицу в Астане в его честь.

Алихан Смаилов отметил, что примером образцового сотрудничества в области образования является десятилетний взаимный обмен студентами. В настоящее время более 1 000 казахстанских студентов обучаются в Венгрии, что говорит о востребованности данной программы.

– Наше партнерство по взаимному предоставлению грантов продолжится в рамках подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании. Это подчеркивает наше обоюдное стремление к продолжению успешного сотрудничества в этой сфере. В целом мы готовы и далее создавать благоприятные условия для развития как торгово-экономического, так и гуманитарного партнерства, – сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны Виктор Орбан отметил, что у Казахстана и Венгрии хорошо развиты политические контакты, поэтому теперь нужно уделить большее внимание углублению и расширению экономических связей.

– Президент вашей страны выступил с предложением, чтобы мы выдвинули как можно больше проектов, которые сможем реализовать совместно. Опыт показывает, что государства, находящиеся далеко друг от друга, могут осуществить прорыв в экономике за счет какого-то проекта-флагмана. Он помогает вовлекать в сотрудничество другие, более мелкие предприятия. Наша задача сейчас – выяснить, какие проекты-флагманы мы можем реализовать. Надеемся, что сможем интенсивно поработать над этим, – сказал Премьер-министр Венгрии.