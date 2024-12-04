В поисках Шерлока Холмса Статьи 4 декабря 2024 г. 1:00 80 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Итоги республиканского конкурса среди писателей детективного жанра подвели в Шымкенте фото автора Кемел Токаев атындағы VII Республикалык детектив шығармалар байкауы – очередной конкурс рекордным числом участников подтвердил, что жанр детектива в тренде, и с каждым годом его популярность в стране только растет. В этом году в оргкомитет поступило 106 литературных произведений. Вместе с числом желающих попробовать себя в жанре детектива растет и уровень мастерства участников. Жюри отмечает творческую подачу сюжетов, наличие в произведениях увлекательного загадочного происшествия, обстоятельства которого и должны быть выяснены в ходе расследования, использование сложных психологических приемов. Организатор конкурса Айнур Сембаева рассказала, что в этом году изменены требования к произведениям участников. Решено, что в Казахстане должен появиться свой Шерлок Холмс – персонаж отечественного детективного жанра, способный распутать самое сложное дело. Им стал следователь по имени Абылай Кайсенов – собирательный образ легендарных сыщиков. Свои литературные произведения представили люди разных профессий. Многие из них делают это не в первый раз, как, к примеру, учитель Турак Адисулы. – Я участвую в этом конкурсе третий год подряд. В 2022-м занял третье место, в 2023-м поднялся до второго, а в этом году удостоен Гран-при, – рассказал победитель, получив из рук пресс-секретаря Главы государства Берика Уали сертификат на 1,5 млн тенге. – Детектив – это не самый легкий жанр, для меня он стал настоящим вызовом. В свободное от преподавания время я стараюсь развивать свои писательские навыки. Первое место заняла Ирина Базаргаликызы. Второе место жюри присудило Адилбеку Ыбырайымулы. Третье место поделили между собой сразу три автора: Бекмухамбет Абдрасулаев, Арман Жусанбай и Габдулсабит Юсупов. Наградой победителям стали денежные призы. Адилбек Ыбырайымулы не скрывал, что признание его труда авторитетным жюри – это для него большая радость. Писатель считает, что детективное произведение – один из самых успешных жанров в интеллектуальной среде и не исключает, что конкурсные работы вполне могут стать сюжетами для съемки фильмов и быть изданными. #конкурс #Шымкент #итоги #писатели #детектив