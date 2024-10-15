Изменен порядок отмены и переоформления свидетельства о безопасности транспортных средств

Министерство торговли и интеграции внесло изменения в Правила оценки соответствия, касающиеся порядка отмены и переоформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новшества направлены на обеспечение безопасности ввозимых автомобилей и контроль за деятельностью аккредитованных испытательных лабораторий.

СБКТС подтверждает соответствие единичного транспортного средства требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и является обязательным документом для ввоза единичных транспортных средств физическими лицами.

Теперь аккредитованные лаборатории будут аннулировать СБКТС в трех случаях:

по заявлению владельца до выпуска в обращение транспортного средства;

при выявлении органом по аккредитации несоответствий конструктивных характеристик автомобиля;

при обнаружении нарушений в процессе контроля со стороны уполномоченных органов.

Важно отметить, что аккредитованные лаборатории несут ответственность за достоверность результатов испытаний и соблюдение процедур оценки соответствия. В 2024 году уже проведены проверки 24 лабораторий, в результате проверок аттестаты аккредитации 17 лабораторий приостановлены, а общая сумма штрафов составила более 21 млн тенге.