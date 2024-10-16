В Праге запретили ходить по пабам

Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Речь идет о запрете в ночное время для групп туристов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Власти Праги решили запретить ночные походы по пабам и другим питейным заведениям в составе организованных туристических групп из-за жалоб местных жителей на шум и мусор, а также проблем с безопасностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Городские власти заявляют, что организованные походы, так называемые паб-туры, в первую очередь нацеленные на иностранных туристов, будут запрещены с 22:00 до 6:00.

Мэрия Праги одобрила поправки в законодательство, которые ограничивают «организованные перемещения туристов из паба в паб, нарушающие ночной покой, особенно в центре города». Заместитель мэра Иржи Поспишил заявил, что хочет, чтобы город стал местом, где «цивилизованность и уважение к общественному пространству являются приоритетом». Власти чешской столицы также сетуют, что толпы пьяных туристов негативно влияют на репутацию города.

Прага — не единственный город, который пытается справиться с толпами шумных туристов. Ранее это пытались делать власти Венеции, Амстердама, Барселоны и других популярных туристических направлений. Чиновники центрального района Прага 1, большая часть которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и где расположено большинство пабов, ресторанов, баров и пивоварен, приветствовали этот шаг. За соблюдение запрета будет отвечать местная полиция.

Компания Prague Pub Crawl, которая организует туры по барам, раскритиковала решение городских властей, назвав его «популистским шагом с целью скрыть неспособность руководства города решать реальные проблемы, такие как нехватка сотрудников муниципальной полиции».

По данным Чешского статистического управления, в прошлом году город с населением 1,3 млн человек принял около 7,4 млн туристов. Путешественников привлекают не только достопримечательности и архитектура Праги, но и дешевое пиво, которое в некоторых заведениях стоит дешевле воды. В стране, согласно статистике, ежегодно потребляется больше всего пива на душу населения в мире.

Вацлав Старек из Чешской ассоциации отелей и ресторанов сказал AFP, что, по его мнению, бизнес от запрета никак не пострадает.

«Я не думаю, что это повлияет на продажи. Никому не запретят ходить в паб, но эти ежевечерние организованные походы по пабам нам не нужны», — сказал он.

#пиво #турист #бар #Прага

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