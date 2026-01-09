В Правительстве обсудили цифровую трансформацию здравоохранения

125

Задача выстроить систему мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта ранее была обозначена Главой государства в Послании

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев провел рабочее совещание, посвященное цифровой трансформации системы здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

На совещании обсудили конкретные приоритеты, которые напрямую влияют на качество медицинской помощи: повышение ее доступности, снижение административной нагрузки на врачей и медперсонал, прозрачность процессов и более эффективное управление отраслью за счет работы с данными.

В рамках цифровой трансформации планируется консолидация существующих информационных систем, а также развитие Единой государственной медицинской информационной системы (ЕГМИС) и Единого хранилища медицинских данных Smart Data Healthcare. Платформа объединит данные из действующих информационных систем здравоохранения, в т.ч. с частных медицинских информационных систем и позволит перейти к сквозной аналитике, прогнозированию и управленческим решениям на основе данных. Для граждан это даст более понятный и прозрачный медицинский путь – доступ к своему электронному паспорту здоровья, возможность отслеживать назначения, услуги и историю лечения в цифровом формате с принципом «данные за пациентом».

Чтобы сделать сервисы максимально удобными, все решения будут размещены на платформе QazTech и интегрированы с eGov. Это обеспечит быстрый и простой доступ к медицинским услугам без лишних справок и очередей.

Одна из ключевых задач для системы здравоохранения – это защита данных и исключение фальсификаций. В медицинских организациях уже внедрены механизмы faceID с фиксацией фактического присутствия пациентов. Подтвердить визит теперь можно будет двумя способами: через приложение eGov Mobile или с использованием биометрической идентификации.

Также с прошлого года внедрен проект Социальный кошелек, где граждане получают гарантированный пакет лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, сервис охватывает более 700 государственных аптек (13,9 млн из 17 млн рецептов через цифровой механизм проекта соц.кошелек), в планах на текущий год распространить этот опыт на частные аптеки с механизмом сооплаты.

Помимо действующей выдачи лекарств, планируется возможность получения ваучеров на медицинские услуги, что сделает процесс получения медпомощи еще более прозрачным и удобным для граждан.

Цифровые решения будут внедряться поэтапно. Основная задача – реальный результат для граждан и снижение нагрузки на врачей и систему здравоохранения в целом.

