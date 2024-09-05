В Президентском центре обсудили послание главы государства народу Казахстана

Круглый стол, посвященный обсуждению послания президента РК от 2 сентября 2024 года состоялся в Президентском центре УДП РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГУ «Президентский центр РК»

Фото: Президентский центр Республики Казахстан

Цель мероприятия – проведение экспертного анализа основных положений главного политического документа этого года в контексте актуальных проблем общественно-политического и экономического развития страны.

В заседании круглого стола приняли участие депутаты Мажилиса, эксперты, представители научного сообщества, институтов развития и гражданского общества, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов столицы. Всего более 80 человек.

В своей приветственной речи директор Президентского центра Бакытжан Темирболат отметил, что основными направлениями президентской стратегии являются модернизация экономики, повышение качества жизни граждан, обеспечение их прав и безопасности. Именно в этом ключе следует рассматривать поставленные президентом страны задачи по устранению дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой, совершенствованию налоговой системы, повышению эффективности управления Нацфондом и оптимизации межбюджетных отношений, улучшению инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, полноценному раскрытию промышленного потенциала, цифровизации экономики, модернизации коммунального сектора и сферы дорожного строительства, развитию МСБ.

«На решение вопросов повышения качества жизни граждан и развития человеческого капитала будут направлены меры по укреплению здоровья нации, перезагрузки системы социальной поддержки, а также всемерного утверждения в обществе идеологии закона и порядка», – продолжил Б. Темирболат.

В свою очередь депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова затронула вопросы популяризации рабочих специальностей среди молодежи, принятия законодательных актов в области повышения квалификаций и увеличения оплаты труда специалистам рабочих профессий, а также разработки пакета законопроектов, призванных комплексно решать экологические проблемы в стране.

В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в Казахстане Дастан Дюшекеев подчеркнул, что между Казахстаном и Кыргызстаном установлены тесные союзнические отношения, характеризующиеся многоплановым взаимодействием по всему спектру двусторонних связей и сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе в целом. По мнению дипломата, инициативы, озвученные в послании президента Казахстана во многом схожи с проводимой внешней и внутренней политикой Кыргызской республики.

По словам исполнительного директора института парламентаризма Алмаса Канатова, узловыми идеями главного политического документа этого года выступают задачи по модернизации национальной экономики, повышение качества жизни каждого казахстанца, обеспечение их прав. В послании президента нынешнего года четко прослеживается последовательная стратегическая линия по дальнейшему расширению и углублению механизмов новой экономической модели, заявленной главой государства в послании 2023 года.

«Обращаясь к народу Казахстана, президент страны К.К.Токаев обозначил ряд стратегических инициатив, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, устранение дисбалансов между кредитной и налоговой политиками, улучшение условий для ведения бизнес-процессов, решение первоочередных инфраструктурных проблем, последовательное повышение кадрового потенциала страны, реализацию комплексных мер для укрепления национальной системы здравоохранения и социальной защиты граждан, улучшение экологической ситуации и культивирование бережного отношения к окружающей среде, повышение эффективности госуправления, утверждение в обществе идеологии закона и порядка», – заявил директор институт истории государства Нұрбек Пұсырманов.

В ходе мероприятия также были заслушаны доклады председателя РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Динары Садвакасовой, руководителя департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения института Евразийской интеграции Армана Ешмуратова и ведущего научного сотрудника Президентского центра Мариан Абишевой.

По итогам обсуждения круглого стола будет подготовлен электронный сборник материалов, который в последующем планируется передать в уполномоченные государственные органы для дальнейшей работы.