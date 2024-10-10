В Приаралье обсуждают итоги референдума

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде в Доме дружбы с учас­тием ученых, представителей интеллигенции, этнокультурных объединений состоялось заседание научно-экспертной группы областной АНК «Итоги референдума – барометр нации».

Фото: АНК Кызылординской области

Модератором встречи выступил руководитель НЭГ, профессор кафедры истории Кызылординского университета им. Коркыта-ата, кандидат исторических наук Айтжан Оразбаков. В ходе обсуждения вопросов по строительству АЭС профессор университета, доктор физико-математических наук Бахытхан Абдикаримов отметил, что атомная электростанция необходима для будущих поколений.

– АЭС – энергия будущего. Ее строительство сыграет важную роль в электро- и энергоснабжении страны. И в этом большой потенциал Казахстана, – сказал специалист.

О возможностях ядерной энергетики для развития индустрии и о подготовке местных специалистов рассказали кандидат химических наук Анипа Тапалова и магистр филологических наук Талгат Телеубаев.

– Используя альтернативный источник, мы перейдем к «зеленой» экономике – модели развития страны, предполагающей ответственное отношение человека к природным ресурсам и экологии в целом. Энергия от АЭС – экологи­чески чистая и безопасная, – говорили выступающие.

Эксперты были единодушны во мнении: на референдуме казахстанцы продемонстрировали единство и гражданскую ответственность. Массовое голосование как форма прямой демократии обеспечивает прозрачность и легитимность процесса принятия решений на респуб­ликанском уровне.

На следующий день в Доме дружбы с участием членов Совета матерей при областной АНК состоялось заседание «Мирный атом: Природа. Мать. Ребенок». Отметив важность референдума, его спикеры подчеркнули, что широкая массовая разъяснительная работа по строительству АЭС позволила граж­данам ознакомиться с современными технологиями и научными исследованиями в области атомной энергетики, проанализировать различные подходы к обеспечению энергетической безопас­ности.

#итоги #референдум #Приаралье #Дом дружбы

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