В Приаралье усилены меры безопасности

Паводки
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

С приближением весны в режим высокой степени готовности перешли сотрудники департамен­та по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

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Сегодня в регион по реке Сырдарье посту­пает 467 кубометров воды в секунду. Неравномерное замерзание реки зимой усилило опасность разливов. Так, в южных районах области из-за плюсовой температуры лед еще не успел схватиться, а в северных толщина ледяного покрова достигла 25 см. Лед на Сырдарье стоит от Аральского моря до канала Жетікөл, который находится в 75 км выше по течению от Кызылординского гидроузла.

К возможному весеннему половодью в состояние готовности приведены 89 пунктов эвакуации населения – 53 сборных и 36 приемных. А с зимнего периода продолжают работать 22 пункта размещения и 13 пунктов обогрева. Как прокомментировал начальник управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС Бейбитхан Спанов, под особым контролем – наиболее опасные участки реки, вблизи которых расположены 29 населенных пунктов.

– На Сырдарье ситуация стабильная, угроз подтоплений нет, наблюдение за уровнем воды круг­лосуточное, – сообщил Бейбитхан Спанов. – На местах возможных ледовых заторов совместно с местными исполнительными органами скорректированы планы оперативного реагирования и инженерно-техничес­ких мероприятий. На случай особых обстоятельств в достаточном количестве сформированы материаль­но-технические запасы, укреплены защитные дамбы, в исправности находится спецтехника, плавательные средства, мотопомпы. Кроме того, для проведения аварийно-спасательных работ в зимний период готовы силы и средства служб гражданской защиты.

Протяженность реки Сырдарьи по области – 1 274 км. По ее правому берегу устроено свыше 380 км защитных дамб, левому – почти 245 км. На реке функционирует 37 гидротехнических сооружений: шесть водохранилищ, четыре гидроузла, 22 магистральных канала и два водосбросных сооружения.

#подготовка #паводки #Приаралье

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