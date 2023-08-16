В пятерке сильнейших

В Беларуси завершились II Игры стран СНГ, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта МКС РК. В течение десяти дней атлеты из 22 стран (в основном молодежь) разыграли 246 комплектов наград по 20 видам спорта. Соревнования прошли сразу в 11 городах – Мин­ске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Могилеве, Молодечно, Орше и Солигорске.

Честь Казахстана защищали 150 спорт­сменов в 14 видах спорта (вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, баскетбол, дзюдо, пляжный волейбол, легкая атлетика, плавание, карате WKF, хоккей на траве, художест­венная гим­настика, современное пятиборье, пулевая стрельба, самбо). В общем зачете наша сборная с 53 медалями (7 золотых, 14 серебряных, 32 бронзовые) заняла пятое место. Лучшей стала команда России (149 – 89 – 50), на втором месте Беларусь (48 – 78 – 110), на третьем – Узбекистан (28 – 25 – 53).

«Серебро» в дзюдо мы взяли в командных соревнованиях, а еще одну серебряную медаль принес Нургелды Канат, «бронзу» – Сайын Алдияр и Алихан Назымханов. В вольной борьбе в своих весовых категориях серебряные награды получили Ерасыл Мухтарулы, Арсен Умиржанов, Максат Сатыбалды, а «бронзу» – Омархан Надиров, Асылзат Сагымбай, Анастасия Панасович.

В состязаниях по карате чемпионами игр стали Лия Кошкарбаева, Николь Ценгель, Лаура Аликул, «серебро» у Абильмансура Батыргали. В самбо в своих весовых категориях золотые медали нам принесли Жасулан Нариманов, Арнур Куатай. «Серебро» завоевала Арайлым Абенова, а «бронза» у Еламана Койшыбаева, Айжан Жылкыбаевой, Шынар Абатовой, Гульданы Альмуханбетовой, Аружан Сатовой, Азмана Алаева.

Бронзовую медаль в командных соревнованиях по художественной гимнас­тике нам принесли Милана Парфилова, Эрика Жайлауова, Диана Мендыбаева, Кристина Чепульская, Жасмин Джунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова.

В легкой атлетике серебряным призером стал Дмитрий Спасский (бег на 600 м), а бронзовые награды у Ангелины Шрубянец (бег на 60 м), Дмитрия Спасского (бег на 2 000 м), Алисы Исаевой (прыжки в длину), Ангелины Шрубянец (бег с препятствиями на 60 м), Андрея Кима (прыжки в длину), а также мы взяли третье место в смешанной эстафете 4х200 м.

В состязаниях по пулевой стрельбе у нас две «бронзы» – от мужской сборной по стрельбе с 25 м из скорострельного пистолета и женской сборной по стрельбе с 50 м из малокалиберной винтовки.

В плавании чемпионами игр стали Максим Сказобцов (баттерфляй) и Егор Попов (плавание на спине). «Серебро» у мужской сборной в эстафете 4х100 м вольным стилем и в эстафете 4х100 м комплексным плаванием, а также у Дарьи Токтобаевой, Егора Попова, Анастасии Ермаковой. «Бронзы» удостоены Анастасия Ермакова (комплексное плавание), Нурдавлят Абжапаров (вольный стиль), Максим Сказобцов (плавание на спине), Дарья Токтобаева (баттерфляй), а также женская сборная в эстафете 4х100 м комплексным плаванием и в эстафете 4х100 м вольным стилем. И еще две «бронзы» у Казахстана в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем и комплексном плавании.

В современном пятиборье в эстафете женская сборная взяла «серебро», а мужская – «бронзу». В хоккее на траве у нас две «бронзы» от мужской и женской команд. И в волейболе наши девушки взяли третье командное место.

III Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане.