В ритме воинской жизни

Есть люди, чья жизнь словно сот­кана из музыки. Они слышат ее не только со сцены или в концертном зале, но и в повседневности: в строевом шаге, в гуле плаца и даже в тишине гарнизонных вечеров. Для Галии Акмолдаевой музыка уже давно стала не просто профессией, а частью военной судьбы, с которой неразрывно связаны десятки лет службы.

фото Владимира Мартыненко

В военном оркестре 5-й механизированной бригады им. Бауыржана Момышулы ее имя произносят с особым уважением. Здесь она не просто старший музыкант, концертмейстер или наставник. Для многих молодых военнослужащих Галия Туребековна стала человеком, который однажды помог впервые почувствовать силу музыки и понять, что служба в военном оркестре – это тоже служение Родине.

Весной этого года Галия Акмолдаева удостоена высокой государственной награды. Указом Президента Республики Казахстан она награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», которой отмечают за многолетний самоотверженный труд и преданность своему делу. Как призналась музыкант, для нее это огромная честь. Но эту награду она восприняла как признание успешной работы всего оркестра воинского формирования, поскольку военная музыка – коллективное творчество, в которое каждый вкладывает душу.

Галия Акмолдаева родилась в селе Авангард Кызылординской области. После окончания педагогического училища им. Маншук Маметовой вела уроки музыки в одной из местных школ. Казалось бы, ее жизнь уже была связана с любимым делом, но все же где-то глубоко внутри жила другая мечта – военная служба.

Во многом на выбор повлияли старшие сестры Жулдыз и Айна, служившие в Гвардейском гарнизоне. Их рассказы о военной жизни, дисциплине, буднях воинской службы и армейском братстве оставили в душе девушки особый след.

– Когда сестры приезжали домой в отпуск, я часами слушала их рассказы, – вспоминает она. – Примеряла форму, пыталась маршировать, представляла себя военнослужащей. Тогда мне казалось, что армия – это особый мир, в котором люди становятся сильнее.

В сентябре 1998 года Галия Акмолдаева сама надела военную форму и начала службу в танковом полку Гвардейского гарнизона в должности концертмейстера оркестра. Годы службы пролетели незаметно: концерты, поездки, репетиции, выступления перед военнослужащими и участие в гарнизонных мероприятиях стали частью ее жизни.

Позже судьба привела ее в Тараз. Правда, здесь ей пришлось временно отложить музыку: в 5-й механизированной бригаде тогда еще не существовало штатного военного оркестра. Галия Туребековна заняла должность начальника склада инженерных боеприпасов. Но даже вдали от сцены музыка не исчезла из ее жизни. Дома она продолжала играть на баяне и кларнете, а семейные вечера неизменно наполнялись мелодия­ми. И вскоре судьба вновь вернула ее к любимому делу – в бригаде появился свой оркестр.

Тогда все начиналось практически с нуля. Не хватало профессиональных музыкантов, не было сформированного коллектива. Зато были люди, готовые учиться. Именно им Галия Акмолдаева начала передавать свои знания.

– Самое ценное – видеть, как человек раскрывается через музыку, – говорит она. – Когда у молодого музыканта начинает получаться, у него появляется уверенность. А уверенность важна не только на сцене, но и в жизни.

Постепенно оркестр превратился в сильный и слаженный коллектив, который стал неотъемлемой частью гарнизонной жизни. Военные музыканты сопровождали торжественные церемонии, участвовали в парадах, международных учениях и армейских играх.

– Музыка в армии имеет огромную силу, – убеждена Галия Туребековна. – Она способна вдохновить, объединить людей, поднять боевой дух. Иногда один марш говорит больше, чем длинные речи.

За годы службы она не только выступала на сцене, но и писала сценарии, организовывала концерты, помогала формировать репертуар и обучала новое поколение военных музыкантов. В гарнизоне признаются: трудно вспомнить значимое мероприятие, в подготовке которого не участвовала бы Галия Акмолдаева. Она – настоящий профессионал и лидер, а ее преданность музыке и службе вдохновляет весь коллектив.

Даже выйдя на заслуженный отдых, она не смогла расстаться с оркестром. Ее опыт по-прежнему востребован, а молодые музыканты продолжают учиться у человека, который посвятил музыке и армии почти три десятилетия своей жизни.

– Для меня работа в военном оркест­ре – это возможность быть рядом с теми, кто защищает страну, и поддерживать их музыкой. Мы служим не только звуком, но и духом. Музыка в армии – это сила. Она помогает собраться, почувствовать плечо товарища, поверить в себя. Если после нашего выступления солдат выходит на плац с уверенностью и внутренней силой, значит, мы выполнили свою задачу, – считает старший музыкант оркестра.

Жизненный путь Галии Акмолдаевой – это история преданности своему делу, история человека, который сумел соединить музыку и военную службу в единое призвание. И пока в гарнизоне звучат марши военного оркестра, в их ритме продолжается и ее жизнь.