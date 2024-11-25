В Румынии объявлен второй тур президентских выборов

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Ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов, чтобы победить в первом

Фото © AP Photo

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии после обработки 98% бюллетеней больше всего голосов набирает независимый кандидат Кэлин Джорджеску – 22%. На втором месте идёт действующий премьер-министр и председатель Социал-демократической партии Марчел Чолаку, который считался фаворитом гонки, с 19% голосов. Именно они и встретятся во втором туре, назначенном на 8 декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Изначально главным конкурентом Чолаку считался лидер AUR Джордже Симион — он, по предварительным данным, занял четвертое место.

Официальные результаты расходятся с данными экзитполов, согласно которым на второе место выходила представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. Она в итоге занимает третье место.

Окончательные данные должны быть обнародованы в понедельник после подсчета голосов в Бухаресте, а также на участках за рубежом.

Всего в выборах участвовали 13 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов.

По данным аналитиков, в Румынии царит сильная политическая напряжённость. Недовольство вызывает рекордная инфляция.

Накануне сообщалось, что Румыния и Болгария частично вошли в Шенгенскую зону.

#выборы #кандидаты #Румыния

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